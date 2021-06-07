Бывший солист «Агаты Кристи» во Владимирской области вышел на сцену настолько пьяным, что не смог петь

Кадр из видео, на котором Глеб Самойлов пытается петь.

6 июня известный в прошлом солист группы «Агаты Кристи» Глеб Самойлов поучаствовал в корпоративе российских звезд во Владимирской области. И в итоге прославился на всю страну, так как выступал он настолько пьяным, что во время исполнения песни «Два корабля» не смог спеть ни слова.

Видео с этим моментом уже вовсю гуляет по сети. На нем видно, что артист еле вышел на сцену. Некоторое время он еще держался на ногах, но потом его усадили местные стюарды. Сидя он и пытался петь. Вот только вместо слов со сцены раздавалось что-то больше похожее на мычание.

Когда песня закончилась, музыканты вроде бы хотели исполнить еще одну песню, но организаторы прокричали побыстрее: «Давайте скажем спасибо нашим музыкантам!» После этого они увели Глеба Самойлова со сцены.

Концерт в Петушинском районе был не официальным, так сказать для своих. Однако состав подобрался внушительным. Выступали многие известные артисты. Послушать их собралось несколько сотен человек, в том числе и местные жители. Самойлов выступал сразу за певицей Елкой. Местные говорят, что выступление Самойлова ждали, так как «Агата Кристи» была очень популярна. И после такого выступления многие просто ушли.

Экс-солист "Агаты Кристи" часто выступает на рок-фестивале "Нашествие". Автор фото - Дмитрий ЛИФАНЦЕВ Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Вообще Глеб Самойлов известен своей пагубной привычкой к алкоголю. После ухода из «Агаты Кристи» в 2010 году он создал группу под названием The Matrixx. С ней он ездит по городам России, выступает в клубах и на таких вот корпоративах с концертами. И фанаты артиста говорят, что «под шафе» он выступал не раз, но вот во Владимирской области ему, видимо, выпить удалось особенно много.

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