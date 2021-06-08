Самую красивую владимирскую деревню выберут по живописной природе

Самая красивая деревня - победитель прошлого года

Уже с 10 июня начинается первый этап ставшего традиционным ежегодного конкурса на звание самой красивой деревни, в ходе которого села и поселки региона должны подать заявки на участие.

Приз станет больше

Напомним — впервые этот титул был разыгран в 2015 году, и с тех пор ежегодно количество желающих поучаствовать в конкурсе только прибавлялось. Теперь, кроме абсолютного победителя, награду получают первые три места в трех категориях (в зависимости от числа жителей), а также организованы различные номинации, например - «Самое благодатное село», «Самая экологичная деревня», «Самая душевная деревня» и множество других.

Помимо дипломов занявшие места в первой тройке деревни, а также завоевавший гран-при населенный пункт получают денежные призы. Победу присуждает конкурсное жюри после того, как ознакомится с каждым поселком или селом, выехав непосредственно на место.

В 2019 году гран-при получило село Усолье Камешковского района, а в 2020 году — село Клязьминский Городок Ковровского района. Ему же достался самый крупный денежный приз в 150 тысяч рублей. На днях в Клязьминском Городке был дан символический старт этапу конкурса-2021.

- Как и прежде, главой жюри стал заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин. Призовой фонд в этом году увеличен — победитель (гран-при — авт.) получит 200 тысяч рублей, - рассказал официальный представитель организаторов конкурса Борис Пучков.

Эти средства можно будет потратить на благоустройство своего населенного пункта — к примеру, привести в порядок детскую площадку, сквер или другое общественное пространство — как решат жители.

Чем живописнее, тем лучше

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По словам организаторов, в нынешнем году ожидается наибольшее количество заявок — если все пойдет по плану, то в состязании примут участие не менее 200 деревень и сел Владимирской области.

- При этом жюри будет обращать внимание на то, как сами жители вовлечены в процесс улучшения своей деревни. То есть, они должны принимать участие в благоустройстве — облагораживать газоны, кустарники, строить дорожки, делать какие-то другие красивые вещи. Именно по тому, как жители следят за состоянием своего села, и будет оцениваться тот или иной населенный пункт, - объяснили в оргкомитете конкурса.

Однако и это еще не все — помимо искусственно созданного благоустройства, строгое жюри оценит качество дорог, состояние деревенской инфраструктуры и даже местные пейзажи — чем окрестности живописнее, тем больше у деревни шансов на победу.

Первый этап конкурса продлится до 15 июля включительно — как говорят в оргкомитете, для того, чтобы принять участие, следует заполнить специальный бланк заявки, который можно направить по электронной почте или принести в оргкомитет самостоятельно, больше ничего от населенного пункта не потребуют.

После того, как заявки проверят, начнется второй, самый ответственный этап — жюри поедет в гости к конкурсантам. Ездить будут с 15 июля по 31 августа, а затем состоится подведение итогов. Название самой красивой деревни Владимирской области, а также призеров и номинантов назовут осенью.

КОНКРЕТНО

В конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области» в 2021 году могут принять участие населенные пункты с количеством жителей не более 3500 человек. Все населенные пункты будут разбиты на группы: в первую войдут деревни численностью до 150 жителей, во вторую — от 150 до 1000, в третью группу — от 1000 до 3500 человек.

Заявку от имени деревни (села, поселка) может подать глава сельского поселения или староста, либо инициативная группа жителей численностью не менее трех человек. Для этого не позднее 10 июля следует заполнить специальную форму на сайте конкурса best-village.ru, либо прислать заполненую форму на электронный адрес: bestderevnya33@mail.ru. Также заявку можно подать в оргкомитет по адресу: Владимир, ул. Горького, дом 34, кабинет №10.

Призовой фонд составит следующие суммы:

Гран-при (абсолютный победитель) — 200 тысяч рублей;

1 место (в каждой группе) — 100 тысяч рублей;

2 место (в каждой группе) — 50 тысяч рублей;

3 место (в каждой группе) — 30 тысяч рублей.

Победители в отдельных номинациях получат дипломы и призы, установленные оргкомитетом.