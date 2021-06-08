Жителей Гусь-Хрустального и Юрьев-Польского атакуют змеи

Уж Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На нашествие ядовитых змей жалуются жители Гусь-Хрустального и Юрьев-Польского районов, которые все чаще стали встречать в лесу и на дорогах змей. Как отмечают в Центре развития региона, в этом году житель Петушинского района уже пострадал от нападения пресмыкающегося. К счастью, мужчина выжил. Но во Владимирской области уже бывали случаи гибели от укуса ядовитой змеи. Последний раз это произошло в конце июля 2014 года. Восьмилетнюю девочку, игравшую в деревне с родными, укусила гадюка. Ребенка отвезли в больницу, но не сумели спасти, несмотря на вколотую сыворотку: у ребенка случился анафилактический шок.

Во Владимирской области водятся три вида змей — уж, медянка и гадюка обыкновенная (единственная ядовитая змея в регионе). Традиционно больше всего во Владимирской области змей в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Вязниковском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском районах. Встречают их, хотя и реже, в Александровском, Кольчугинском, Муромском районах и во Владимире, например, в прошлом году их не раз видели на дачах в районе Содышки. Также во Владимире их можно встретить в Коммунаре, Заклязьминском, Кусунове, Уварове, Злобине, Никулине, Мостострое, Луневе, в других районах они встречаются на болотах, торфяных карьерах, поймах рек. В Собинском районе гадюку обыкновенную можно увидеть на озере Исихра, в Гороховецком районе – на озерах Большие и Малые Бобровницы и Карашево. Точное количество гадюк во Владимирской области назвать сложно, по данным мониторинга, проведенного в 2015 году, гадюк в регионе насчитали порядка около 860 тысяч. Кстати, существуют три основные формы гадюк – черная, серая и коричневая, все три встречаются во Владимирской области. Как раз черных и путают чаще всего с ужами. Но гадюка меньше ужа, толще и без желтых пятен на голове.

- Часто люди путают гадюк с ужами, но безопаснее каждую змею считать ядовитой и вести себя соответствующе. Хотя яд гадюки не такой опасный, как у ряда других ядовитых змей, он может быть смертельным для людей с ослабленным иммунитетом, детей, пожилых людей с хроническими заболеваниями, людей с аллергией. Змеи любят берега водоемов, болотистые местности и торфяники, поэтому в лесу, около болот и заросших рек, по заброшенным полям нужно ходить в сапогах или обуви из плотной кожи с высоким берцем, в джинсах или брюках из плотной ткани. Не стоит голыми руками лезть в гнилые пни или стволы деревьев. Как правило, встреча со змеей бывает неожиданной, но при этом она сама никогда не нападает: змеи кусают только в случае защиты, поэтому если вы увидели змею - лучше дать ей спокойно уйти, - советует биолог Анна Макарова.

КОНКРЕТНО

Что делать при укусе змеи?

- Важно ограничить подвижность пострадавшего, положить его горизонтально

- Зафиксировать пораженную часть тела

- Выдавить яд из раны, зажав руками место укуса

- Обеспечить обильное питье, но не алкоголь.

- Доставить пострадавшего в больницу.

Ни в коем случае нельзя:

- Накладывать жгут рядом с раной

- Обрабатывать ее кислотой или керосином.

- Прижигать рану.

- Без рекомендации врача делать уколы.