Семейная поддержка: какие пособия во Владимирской области могут получить многодетные семьи?

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На сегодняшний день в регионе насчитывается более 13 тысяч многодетных семей, большая часть из них – около десяти тысяч семей – ограничились тремя детьми, 1900 семей воспитывают четверых, 800 семей растят от пяти до семи ребятишек, а вот на восемь детей и более решились только 35 родителей во всей области. И, согласно областному закону, все семьи с детьми могут претендовать на ежемесячные и единовременные выплаты, а многодетным, постоянно или преимущественно проживающим в регионе, установлены дополнительные социальные начисления.

Конечно, большинство социальных выплат предназначено для малообеспеченных, но на некоторые из них могут претендовать семьи с любым уровнем дохода. Так единовременные выплаты при рождении третьего ребенка – 9781 рубль, двойни – 16296 рублей, тройни – 119018 рублей положены всем. Обратите внимание – обращаться за ними не обязательно сразу после рождения ребенка, но не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. Кроме того, на третьего или последующего ребенка можно получить средства областного материнского капитала − 65610 рублей. Эти деньги семья может потратить на любые цели: недвижимость, обучение, товары первой необходимости и другие. Получить материнский капитал можно после того, как карапузу исполнится полтора года.

Для многодетных малообеспеченных семей выплат предназначено больше. Если на одного человека в такой семье приходится меньше, чем прожиточный минимум в регионе (11 093 рублей), то им положены ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет – 9588 рублей, ежемесячные выплаты на питание и проезд школьникам в течение учебного года с сентября по май – 1560 рублей, ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для школьников – 1960 рублей. Кроме того, такие семьи могут рассчитывать на денежную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг – 50 процентов от всей суммы, а имеющим 8 и более детей – 100 процентов), при отсутствии центрального отопления – ежегодная компенсация на топливо 2832 рубля, а также единовременная государственная социальная помощь – 3239 рублей. Сегодня во Владимирской области более семи тысяч многодетных малоимущих семей, которые получают дополнительную социальную поддержку. В этом году на нее выделено свыше 400 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Для получения выплат нужно обратиться в отделы социальной защиты населения по месту регистрации.

Единый социальный телефон областного департамента соцзащиты - 8(4922)36-28-33, 8(800)450-01-21.