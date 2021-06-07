Известный владимирский футбольный тренер Владимир Леваков отметил 70-летие

Владимир Леваков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По хорошему данный материал должен был выйти еще в мае, когда Владимир Леваков и отметил юбилей, однако мы все никак не могли встретиться для беседы. Но не написать об этом удивительном человеке нельзя. Ведь он неразрывно связан с футболом Владимира и Владимирской области. Тренерскую практику Владимир Леваков начал в далеком уже 1992 году, когда стал наставником любительской женской команды областного центра «Влада», а затем перешел на работу в областную СДЮШОР по футболу «Торпедо», где долгие годы воспитывал юные таланты, многие из которых затем блистали в отечественной Премьер-лиге и в молодежной сборной России.

Владимир Витальевич признается, что любовь к футболу привил ему еще отец, будучи вратарем различных футбольных команд Костромской области.

- Сам я начал играть еще там, а в 1959 году отец окончил химико-технологический институт и получил распределение во Владимир, так мы здесь и оказались, - рассказывает Владимир Леваков.

В 12 лет будущий тренер пришел в группу подготовки при команде мастеров, а уже в 17 начал «большой» путь футболиста. Став студентом местного политехнического института, он играл в команде вуза, а затем, получив профессию инженера-металлурга, пошел на производство и выступал за заводские команды «Электроприбор», ВЭМЗ, «Строитель», а в армейские годы стал чемпионом Хабаровского гарнизона и едва не попал в Спортивный клуб армии.

- Однако тогда я не думал о том, что стану тренером — меня привлекала металлургия, - признается Леваков. - Но тут грянули 90-е, и производство начало разваливаться. Тут меня и позвали на тренерскую работу.

К талантливому парню давно присматривались местные клубы — хотя как игрок он был уже «возрастным», но его личностные качества говорили, что он может стать отличным тренером. Так в 1992 году Владимир стал наставником женского клуба «Влада», с которым впоследствии с успехом боролся за звание чемпионов России по мини-футболу и даже завоевал бронзовые медали. А в 1994-м произошел очередной поворот судьбы.

- Меня пригласили тренером в СДЮШОР «Торпедо», когда команда фактически осталась без наставников. Тогда в школе были ребята 1981 года, - вспоминает Владимир Витальевич.

Играть было непросто – база спортшколы в тот момент оставляла желать лучшего, современных искусственных полей еще в помине не было, и футболисты то и дело разбивали ноги.

Но юноши занимались и упорно шли вперед. За годы работы Леваков и его воспитанники объездили всю страну — от Москвы до Новороссийска, а иногда выезжали даже зарубеж – бывали во Франции, Германии, Англии. Одними из самых известных воспитанников Левакова стали футболист ФК «ЦСКА» Семен Федотов, дебютировавший за эту команду в еврокубках, Михаил Лысов из столичного «Локомотива», а также Максим Гаврилин. Однако Максим сменил амплуа футболиста на судейскую работу, добился больших успехов и в скором времени отправится судействовать на Чемпионате Европы.

На вопрос, в чем секрет успешного тренера, Владимир Витальевич отвечает очень просто.

- Главное — самому любить футбол, и любить своих ребят. Вот и весь секрет, - улыбается наставник.

Так вышло, что в 2020 году Владимир Леваков переболел коронавирусом и после лечения вышел на заслуженный отдых. Сейчас он проводит время с супругой Надеждой Анатольевной и просто занимается домашним ремонтом.

- К сожалению, современные подходы к футболу таковы, что он превращается в зарабатывание денег, а это неправильно. Наша школа вообще не должна давать первые места, а должна воспитывать игроков. Но могу сказать точно — талантливые футболисты у нас были, есть и всегда будут, - заключил тренер.