За месяц археологи откопали в Суздальском районе 30 неизвестных сел

Разведки в Суздальском Ополье. Фото института археологии РАН.

Суздальская экспедиция Института археологии РАН в апреле этого открыла двадцатый сезон полевых работ, нацеленных на выявление и документирование средневековых сельских поселений в Суздальском Ополье – на территории исторического ядра Суздальской земли. Первый месяц археологических разведок добавил около тридцати ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений Ополья, который теперь насчитывает более 400 древних поселений.

Впереди новые поиски

В этом сезоне средневековые поселенья искали вокруг Суздаля – в радиусе десяти километров. Как отмечают археологи, хотя окрестности Суздаля ранее не раз обследовали, разведки последних двух лет выявили вблизи города около полутора десятка ранее неизвестных селищ в вершинах оврагов в верховьях рек. В результате обследований этого и прошлого годов на поверхности селищ и в шурфах собрано около 650 средневековых предметов – бытовых вещей, орудий труда, украшений и предметов христианского благочестия. Как показали последние раскопки, формирование небольших поселений с «усадьбами знати» рядом с Суздалем началось не позднее конца XI века, причем часть обитателей этих поселений сохраняла элементы культуры, связанные со скандинавской средой, распространенные на Руси в X веке.

Предметы, найденные на селищах в ближайшей округе Суздаля. Фото института археологии РАН.

Прекращать археологические раскопки вокруг Суздаля археологи РАН не планируют, хотя после двадцати лет систематического поиска и обследования средневековых поселений центр Суздальской земли можно считать наиболее полно обследованной сельской территорией средневековой Руси. Однако пока разведки охватили только 700 квадратных метров – это чуть больше трети всего Ополья.

«Очевидно, выявленные к настоящему времени 400 селищ составляют менее половины всех некогда существовавших средневековых поселений, остатки которых должны быть найдены и документированы в будущем», - считают специалисты Институа археологии РАН.

Поселения, расположенные на овражных системах в верховьях реки Рпень (показаны красным). Фото института археологии РАН.

От печати до архангела

Большинство свежих находок археологов, свидетельствующих о высоком статусе их владельцев, относится ко второй половине XII – XIII веков, а самые древние находки, найденные в четырех поселениях, - лепная керамика I тысячелетия нашей эры.

Среди найденных предметов – оружие, в том числе редкие для Ополья фрагменты мечей, воинское снаряжение, престижные украшения, амулеты, характерные для скандинавской культуры, которые раньше в Северо-Восточной Руси находили лишь дважды. Одна из наиболее ярких находок – свинцовая подвесная печать с надписью «Илия, епископ Новгородский» и изображением Богоматери Знамения на оборотной стороне, найденная обычным горожанином и переданная сотрудникам экспедиции. Печать принадлежит новгородскому епископу Илье (Иоанну), она скрепляла документ, вышедший из канцелярии епископа в 1163–1164 годах. Специалисты предполагают, что он имел отношение к ситуации вокруг ростовской епископской кафедры, связанной с попытками учреждения независимой от Киева владимирской митрополии.

Одна из наиболее ярких находок - печать новгородского епископа Илии. Фото института археологии РАН.

О том, что среди жителей были и воины, свидетельствуют находки амулетов-топориков, фрагмента кистеня и стремени, инкрустированного цветным металлом. Суздальскую коллекцию пополнили три подвески в виде фигур Архангела с распростертыми крыльями и руками, сложенными на груди (XII – первая половина XIII веков), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII – первая половина XIII веков) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII–XIV веков), причем два последних типа образков ранее не встречали на памятниках Ополья.