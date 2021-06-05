Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» во Владимирской области есть, но их отправили в сельские ФАПы

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во Владимирской области темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Если в среднем по России привито 23 процента населения, то в 33 регионе этот показатель достиг лишь 16,7 процента.

В абсолютных цифрах это выглядит так: на данный момент 90 тысяч человек прошли все два этапа вакцинации, 108 тысяч жителей региона пока привились лишь один раз. Они и оставляют 16,7 процента. При этом требуемый уровень вакцинации для каждого региона составляет 60 процентов. То есть нам в общей сложности нужно привить 565 тысяч человек. Только после этого в регионе отменят масочный режим.

При этом, как рассказала и.о. вице-губернатора Ольга Гребнева, есть регионы, которые просто игнорируют «приоритетную задачу, поставленную Правительством России».

- Я не понимаю, почему есть регионы, которые у нас постоянно просят еще дать им вакцины, а где-то просто не хотят этим заниматься, - возмутилась она.

При этом, как выяснилось из общения с Ольгой Гребневой, в регион поступает не только вакцина «Спутник», как говорили нам раньше, но и две другие зарегистрированные в России – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Правда, завезли их к нам в малых количествах – по 1600 штук каждую. А так как их сложно транспортировать и хранить (при температуре минус 70 градусов), то в департаменте здравоохранения решили направить их в сельские ФАПы. А вот крупные города довольствуются «Спутником».

Если же отмечать положительные моменты, то, во-первых, Владимирская область занимает третье место в России по числу привитых людей старше 65 лет. А во-вторых, заболеваемость по «ковиду» в регионе ниже среднероссийской. Правда, тут областные власти отмечают, что майские праздники привели к небольшому росту как по числу заболевших, так и по числу госпитализируемых.

- Поэтому пока и сохраняются некоторые антиковидные ограничения, тем более, что в России уже есть печальный опыт, когда в ряде областей ослабляли масочный режим, а потом получали новый всплеск заболеваемости, - сказала Ольга Гребнева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И.о. вице-губернатора Ольга Гребнева в рамках своей пресс-конференции заявила, что создание во Владимирской области медицинского вуза с нуля нереально.

- А вот создать филиал какого-нибудь известного российского медвуза вполне реально, - сказала она. – В ближайшее воскресенье (6 июня – Ред.) я встречаюсь на эту тему с ректором приволжского исследовательского медицинского университета.