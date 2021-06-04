На «Музыкальной экспедиции» «Папина дочка» прочитает русские сказки

Все начнется в Патриаршем саду.

Всего через несколько дней во Владимирской области стартуют гастроли бродячих музыкантов. В этом году «Музыкальная экспедиция» охватит рекордное число регионов. Концерты пройдут в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях, Крыму, обсуждается проведение на Камчатке. Кроме того, проект впервые презентовали в московском Зале имени Чайковского.

Владимирских слушателей приглашают в музыкальное путешествие по пяти районам региона.

Джазовая феерия в Патриаршем саду

7 июня в 19 часов любителей музыки приглашают на концерт-открытие в Патриарший сад. Зрителей ждет настоящая джазовая феерия. В концерте примут участие: Сергей Накаряков (труба), Аркадий Шилклопер (валторна), Жиль Апап (скрипка), Александр Ситковецкий (скрипка), Разван Поповичи,(альт), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Михаил Иванов (фортепиано), Вартан Бабаян (барабаны). Ведущий концерта — Артем Варгафтик.

Братья Ивановы.

В 18 часов вы услышите лекции биолога Ильи Колмановского. Цена билета — 250 — 500 рублей.

Концерт с видом на излучину реки

Следующей точкой на карте фестиваля 8 июня станет село Весь Суздальского района, расположенное на притоке Нерли Ирмес. Это место привлекло внимание путешественников красивым видом на излучину реки и комплексом памятников археологии.

В этом месте вы сможете услышать Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Солисты концерта: Александр Ситковецкий (скрипка), Катя Сканави (фортепиано), Александра Стычкина (фортепиано), Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн).

Александра Стычкина.

В программе: Лист, Шостакович, Бах, Канчели, Моцарт, Брух.

Начало концерт в 19 часов. Перед концертом в 18 часов состоится поэтической вечер Сергея Гандлевского и Юлия Гуголева. Трансфер от Театральной площади в 17.00. Стоимость трансфера 400 рублей.

По местам Бориса Французова

9 июня в 19 часов слушатели смогут насладиться музыкой в селе Зауичье Камешковского района, где прошла юность известного уроженца этих мест – выдающегося русского художника Бориса Французова.

В концерте примут участие: Жиль Апап (скрипка), Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Разван Поповичи (альт), Ольга Трусова (альт), Борис Андрианов (виолончель), Катя Сканави (фортепиано), Александра Стычкина (фортепиано), Анастасия Теренкова (фортепиано). В программе: Моцарт, Равель, Сук, Шуман, Прокофьев, Франк.

Перед концертом в 18 часов состоится лекция искусствоведа Надежды Севастьяновой. Трансфер от Театральной площади: в 17.00. Стоимость трансфера: 450 рублей.

День России — в усадьбе

12 июня участники «Музыкальной экспедиции» отметят в усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец близ Александрова – одной из немногих сохранившихся деревянных усадеб. Перед концертом в 16 часов актриса Дарья Мельникова, получившая известность в сериале «Папины дочки» прочтет «Русские сказки». В самом же концерте примут участие: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. а также солисты Екатерина Мочалова (домра), Анна Кошкина (виолончель), Разван Поповичи (альт), Ирина Шишкова (меццо-сопрано). В программе: Шуман, Цимбалист, Алябьев – Вьетан, Асафьев, фон Вебер, Чайковский, Римский-Корсаков.

Анна Кошкина.

Начало концерт в 17 часов. Трансфер от Театральной площади: в 13.30. Стоимость трансфера: 550 рублей.

Иконописная мастерская Мстеры

Пятый фестивальный вечер состоится 13 июня в поселке Мстера, которому в этом году исполняется 500 лет. Концерт пройдет рядом с бывшей иконописной мастерской, в начале XX века она была преобразована в центр обучения изобразительному искусству самых передовых тенденций.

Перед зрителями выступят: Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Екатерина Мочалова (домра/мандолина), Анастасия Теренкова (фортепиано). В программе: Бетховен, Рубинштейн, Вивальди, Скарлатти, Брамс, Альбенис, Глиэр, Десятников, Барток, Сарасате.

Начало концерт в 17 часов. Перед концертом в 16 часов состоится лекция историка Михаила Бирюкова. Трансфер от Театральной площади:14.00. Стоимость трансфера: 500 рублей.

Заключительный аккорд на Соборной площади

Последний день фестиваля - 14 июня пройдет в сердце Владимира – на Соборной площади, уже не раз принимавшей участников «Музыкальной экспедиции» и ее многочисленных гостей.

Заключительный концерт пройдет по традиции на Соборной площади.

На финальном концерт фестиваля выступят Владимирский Губернаторский симфонический оркестра под управлением Артема Маркина. солисты Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Анастасия Теренкова (фортепиано).

В программе: Рахманинов, Подгайц, Баццини, Паганини, Вила-Лобос, Пьяццолла, Чайковский, Римский-Корсаков, Бизе.

Вход свободный.

КОНКРЕТНО

Трансферы для слушателей организованы на все выездные концерты, автобусы будут отправляться с Театральной площади Владимира. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки.

Справки по телефону: 32-27-71, 32-54-95.