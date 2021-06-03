Владимирцы жалуются, что в автобусах плату за проезд списывают дважды

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирцы сообщают, что в последнее время вновь актуальной стала старая проблема – валидаторы, с помощью которых мы с вами расплачиваемся в общественном транспорте, начали работать со сбоями. Уведомления о списании то приходят спустя долгое время после поездки, а то и вовсе валидаторы отказываются читать карты.

«Ваша карта бита»

Только за минувший май на подобные вещи в соцсетях писали несколько раз. При этом если раньше люди жаловались чаще на «опаздывающие» смс-уведомления, то теперь ситуация, по словам горожан, стала еще более странной.

- Ехал в автобусе, приложил к валидатору банковскую карту, а кондуктор заявила, что карта не читается, и потребовала оплачивать наличными. У меня с собой ничего не было, так что пришлось выходить. А два часа спустя приходит уведомление, что деньги списаны. Как же так? - удивился наш читатель Егор.

А у Елены из Юрьевца в подобной ситуации списание произошло вообще два раза подряд.

- Накануне в автобусе мне сказали, что карта якобы в каком-то стоп-листе, - разводит руками девушка. - Я вышла, сняла наличные и на следующем рейсе приехала домой, и тут мне пришло сразу два уведомления о списании.

Что такое стоп-лист

- К нам систематически поступают подобные заявки — как в офис, так и через колл-центр. Люди обращаются за разъяснениями, где и как с них списывают деньги, - рассказывает директор компании «Владикард» Владимир Капп. - Но могу заверить, что двойных списаний за два с половиной года работы системы не произошло ни разу.

По словам руководителя, система электронной оплаты в автобусах и троллейбусах несколько «хитрее», чем на кассах в магазинах — отсюда и непонимание среди пассажиров. В том числе в случаях, когда карта не читается — это происходит, если ваш «пластик» попал в тот самый пресловутый стоп-лист, который многих пугает.

- Если на карте нулевой баланс, человек все равно сможет проехать, - говорит Владимир Капп. - Деньги будут списаны с вас позже, но пока что ваша карта автоматически попадет в стоп-лист.

Проще говоря — по карте без денег один раз вы проехать все-таки сможете, но система после этого сразу же заблокирует ваш «пластик» до момента, пока на него не поступят финансы.

- Вывести карту из стоп-листа можно двумя способами: либо на нашем сайте в соответствующем разделе, либо просто приложив ее к валидатору, когда на ней появятся деньги. В таком случае тут же произойдет списание, в том числе, и за предыдущую поездку, - объясняет Капп.

Списание производится только после того, как кондуктор отработает смену и «закроет» маршрут. Иной раз валидаторы остаются включенными, поэтому смс-уведомления о списании могут приходить в самое неожиданное время — то через два часа, то под вечер, а то и вовсе ночью через несколько дней. В любом случае, заверяют во «Владикард», лишних денег с вашей карты точно не спишут.

Контрольный валидатор

Кстати, существует и другой «баг» электронной системы, с которым сталкиваются значительно реже: валидаторы наотрез отказываются «видеть» некоторые новые банковские карты.

- У каждого носителя платежного приложения любого банка есть свои технические особенности, но наша система принимает все карты любой платежной системы. Скорее всего, имеют место частные случаи, нежели систематические со всеми новыми картами банков, - заверил Владимир Капп.

В подобной ситуации операторы советуют обращаться прямо к ним в офис — там имеется специальный валидатор, при помощи которого специалисты могут проверить работоспособность любой транспортной, либо банковской карты или другого вашего гаджета, который «отказываются видеть» автобусные валидаторы.

КОНКРЕТНО

Владимирцы, столкнувшиеся с проблемами при оплате проезда электронным способом, могут обратиться на «горячую линию» компании «Ситикард» (в ее структуру входит «Владикард») по телефону: 8-800-700-44-94, либо явиться непосредственно в офис «Владикард», который расположен по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, дом 4, офис 14. Время работы офиса: с 9.00 до 20.00.