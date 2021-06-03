Больше всего во Владимирской области зарабатывают финансисты

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Владимирстат подсчитал, как обстоят дела с заработной платой у жителей Владимирской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году составила 35239,9 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 6,5% - в 2019 году в среднем владимирцы получали 33075,7. В 2018 году средняя зарплата была менее тридцати с половиной тысяч рублей, в 2017 году – почти 27 тысяч, а в 2016 – 25 134,7. Кстати, за первый квартал 2021 года среднемесячная зарплата немного снизилась – до 35068,1 рублей.

Кто же зарабатывал в «пандемийный» год больше всего? Рекордно получали финансисты, страховики и сотрудники организаций, чья деятельность характеризовалась как «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: их зарплаты превышали среднеобластной уровень среднемесячной зарплаты в полтора и 1,3 раза соответственно.

Более 120% от средней зарплаты в регионе получали жители, занятые в секторе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Более 100% среднемесячной зарплаты добились в прошлом году сотрудники обрабатывающего производства, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, транспортировкой и хранением, а также представители сферы информации и связи. Среднюю зарплату по области получали жители, занятые в здравоохранении и социальных услугах. А вот работники сельского и лесного хозяйства, занятые добычей полезных ископаемых, автомастера, сотрудники торговли, работники сфер образования, спорта, культуры получали немногим больше 80% от среднемесячной зарплаты во Владимирской области. В сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, строительства и на рынке недвижимости сотрудники зарабатывали от 60 до 80% средней зарплаты. Но меньше всего получали сотрудники гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, а также занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами. Их ежемесячный заработок составлял по 57,7% и 59,8% соответственно по отношению к среднемесячной заработной плате по Владимирской области.

Кстати, как отмечал Владимирстат в прошлом году, женщины в среднем получают в 1,3 раза меньше мужчин. Больше зарабатывают те, кто имеет высшее профессиональное образование – у закончивших вуз женщин доходы увеличиваются в полтора раза по сравнению с теми, у кого среднее образование, и в 1,3 раза по сравнению с тем, кто имеет среднее профессиональное.

И, конечно же, руководитель получает в 1,7 раза больше специалистов и в 2 раза больше рабочих. А вот самая высокая зарплата по наблюдениям прошлого года была не во Владимире, а в Коврове и Петушинском районе, где сосредоточены крупные промышленные предприятия с достаточно высоким уровнем заработной платы. А областная столица и Киржачский район были лишь на втором месте по уровню зарплат.