Во Владимире автобусный маршрут №56 некому обслуживать

. Фото: Александр УТКИН

В первый день лета владимирцев ожидал очередной «сюрприз»: с маршрутов №6С, 13С, 22С, 29С, 54, 55С и 56 неожиданно ушла компания «АДМ». Прошел слух, якобы перевозчика перекупила некая ярославская компания, но эти сведения не подтвердились. В мэрии объяснили, что маршруты «АДМ» пришлось «уступить» после того, как у них закончились контракты на их обслуживание.

На время перемен, пока на маршруты не проведут конкурс, на линии были назначены временные перевозчики. Так, автобусы линии №22С и 29С перешли к «Владимирпассажиртрансу», машины «ОКТО» поехали по рейсам 13С, 54-й достался ИП Тимофееву, а №55 и 6С стала обслуживать ООО «Виктория» на машинах малого класса. Последняя даже успела сменить расписание на официальном сайте мэрии.

А вот с автобусом №56 вышло недоразумение.

- В настоящее время не удалось найти компанию, которая будет его временно обслуживать. Скорее всего, решение будет принято к концу недели, - сообщила официальный представитель горадминистрации Владимира Анна Басова.

Впрочем, в мэрии нам неофициально сказали, что «какие-то автобусы» на линию 56-го все-таки выходят, но о регулярности перевозок говорить не приходится.

Напомним — автобус маршрута №56 следует от Центрального рынка до турбазы «Ладога», ранее его также обслуживала компания «АДМ», и нареканий со стороны пассажиров, по крайней мере, существенных, конкретно по нему не поступало.

Кстати, пока «АДМ» не уходит с рынка владимирских перевозок и продолжает обслуживать несколько городских маршрутов — в самой компании признались, что ни о каком «ярославском покупателе» ничего не слышали.