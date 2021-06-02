Владимирцам прислали «единую квитанцию» за коммуналку в двух экземплярах

Очередь в "ЕРКЦ" начинается на улице. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители областного центра возмущены и в то же время озадачены: вместо обещанной властями «удобной» единой платежки, в конце мая в почтовые ящики людям бросили сразу по два так называемых «единых» квитка по оплате коммунальных услуг: первый пришел по-старинке, от «ЕРИЦ» (Единый расчетно-информационный центр), а второй поступил от ООО «ЕРКЦ» (Единый расчетно-кассовый центр).

Долг на пустом месте

Как и бывает в подобных случаях, суммы в квитках почему-то выросли — у кого-то незначительно, а у кого-то в разы.

- В первой квитанции от «ЕРИЦ» мне насчитали 460 рублей за содержание дома и капремонт, а во второй, куда вошли водоотведение, водоснабжение и газоснабжение, получилось сразу 1200 рублей — столько в ЕРКЦ насчитали. Вот только всегда выходило дешевле где-то на 300-400 рублей, - рассказал Александр Петренко с улицы Балакирева.

- А я получила сразу две квитанции, но обе почему-то от «ЕРКЦ». В одной сумма оплаты за воду — 400 рублей. Во второй приписаны услуги по обслуживанию дома, и снова долг за воду. В 12 тысяч! - возмущается жительница улицы Белоконской Анна. - У меня никогда никаких долгов за воду не было, и тут такое.

Существует легенда, что дозвониться до коммунальщиков невозможно — ярким тому примером может служить ЕРКЦ. Еще в начале года организация позиционировала себя, как максимально доступная для людей в удаленном режиме — якобы все вопросы тут можно будет решить через личный кабинет на сайте или, на худой конец, по телефону. Предполагалось, что новый расчетно-кассовый центр станет единым оператором, который будет выставлять единый документ сразу за все. Так, уже с марта квитанции от МУП «Владимирводоканал» перешли в их вотчину.

ЕРИЦ или ЕРКЦ?

Увы, но «худой конец», на который никто не рассчитывал, настал для половины жителей Владимира уже в первых числах июня, когда народ искренне удивился новым суммам в квитках, да еще от непонятной организации, а главное - так и не понял, по какой из квитанций платить. Тут и выяснилось, что в ЕРКЦ один телефон на все случаи жизни, и дозвониться по нему нереально — на том конце провода с раннего утра слышны короткие гудки и более ничего.

Удивительно, но от нерасторопности ЕРКЦ страдают… их коллеги из ЕРИЦ, которые тоже ничего объяснить по поводу начислений не смогли.

- Нам не дают работать! Звонят люди и ругаются, что в ЕРКЦ невозможно пробиться. Но мы же квитанции за воду больше не присылаем, - чуть не плачут сотрудники организации.

В горадминистрации Владимира объяснили, что проблему знают, но ситуация с платежками — прерогатива властей областных. В обладминистарции, в свою очередь, признали, что недоработки имеются.

- У ЕРКЦ действительно договор с «Водоканалом», - объясняет пресс-секретарь вице-губернатора Владимирской области сектора ЖКХ Полина Арефьева. - Ситуация сейчас такова, что владимирцы действительно получают не одну, а две платежки за коммунальные услуги — одну от ЕРИЦ, другую от ЕРКЦ. И обе законны. Дело в том, что некоторые управляющие компании заключили с ЕРКЦ договоры, и включают в их квитанции не только услугу водоснабжения, но и некоторые другие позиции. Так что говорить о «задвоении» квитанций в данном случае не приходится. Другой разговор, что если вы чувствуете, что в расчетах есть ошибка, то необходимо обращаться в сам ЕРКЦ.

Как рассказал другой наш источник в «белом доме», властям региона хорошо известно, что ЕРКЦ, созданная якобы для удобства, стала неприступной крепостью.

- Когда зимой проводился конкурс на выбор оператора по приему платежей от граждан, его условия были таковы, что ЕРИЦ просто не мог выиграть. И выиграл ЕРКЦ. А сейчас у многих людей ситуация, когда они не могут туда дозвониться или отправить письмо через личный кабинет — в общем, получилось в итоге то, что получилось. Что касается ситуации с долгами — кому-то они осуществили перерасчет по нормативу, если не имелось счетчика. При этом как они делают свои расчеты — тайна, покрытая мраком, - объяснил собеседник.

Идите и жалуйтесь

Очередь в расчетно-кассовый центр начинается прямо на улице. В узкую дверь проходят по одному-два человека, остальным приходится толпиться на улице, на стоянке. Пожилые люди занимают очередь и прячутся в тень, а молодежь «держит места».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Очередь почти не двигается, - возмущается жительница Ленинского района Ирина Михайловна. - Сама я пришла сюда в первый раз, раньше все спокойно оплачивала через сберкассу. А теперь за что-то берут комиссию — непонятно только за что.

А супруги Анна и Владислав признались, что тоже получили странные счета.

- Тоже пришлось впервые сюда идти — у нас тоже двойная платежка, и за воду насчитали 2 тысячи рублей, чего никогда не было, а дозвониться сюда невозможно. Кстати, тут все жалуются, что на воду слишком большие счета пришли. Уж не знаем, чья это вина, - сокрушаются молодые люди.

Что до «Владимирводоканала», то там не стали отрицать проблему.

- ООО ЕРКЦ с 11 февраля 2021 года является нашим агентом. Они занимаются начислениями, выставлением платежных документов абонентам, их распечаткой и доставкой. Выбраны они были, так как одержали победу в конкурсе. Но кто именно виноват в больших суммах — сказать не могу. Нужно идти в ЕРКЦ, либо прямо к нам, - объяснила начальник абонентского отдела МУП «Владимирводоканал» Татьяна Юсупова.

В итоге круг замкнулся — все, что могут посоветовать власти — идти и жаловаться в ЕРКЦ пешком и стоять в очереди. Иного выхода нет.

КОНКРЕТНО

В случае несогласия с действиями оператора по приему платежей, сперва нужно обратиться непосредственно к нему. ООО «ЕРКЦ» находится во Владимире по адресу: улица Разина, 21.

Что касается проблем с начислениями за воду, с ними можно обращаться непосредственно в МУП «Владимирводоканал», который расположен во Владимире по адресу: улица Горького, 95. Также специалисты водоканала советуют отправлять им письма в электронной форме по адресу: vlad_vodokanal@bk.ru.

Если ситуация не разрешится, граждане имеют право обратиться в Государственную жилищную инспекцию Владимирской области. Находится она во Владимире на улице Луначарского, 3. Телефон ГЖИ: 8(4922)32-60-13.