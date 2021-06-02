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Спорт2 июня 2021 1:00

«Позор российского футбола», «палач тренеров», штраф за пение во время матча: чем прославился футбол из 33 региона

Вспоминаем все самые громкие истории, связанные с футбольными клубами из Владимирской области
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Пение ансамбля "Жаворонки" закончилось для владимирского "Торпедо" крупным штрафом.Фото ФК "Олимпиец".

Пение ансамбля "Жаворонки" закончилось для владимирского "Торпедо" крупным штрафом.Фото ФК "Олимпиец".

В минувшие выходные в матче между футбольными клубами «Муром» и «Смоленск» произошла драка между футболистами. Во время драки вратарю муромлян Артему Романову пришелся удар в челюсть от игрока смоленской команды, а разнимать драчунов пришлось усилиями тренеров, судей и сотрудников стадиона. Эта история тут же попала в федеральные СМИ. Однако это не первая история, после которой о владимирском футболе писали на всю страну, а то и мир.

Момент драки между футболистами ФК "Муром" и ФК "Смоленск". Кадр из прямой трансляции.

Момент драки между футболистами ФК "Муром" и ФК "Смоленск". Кадр из прямой трансляции.

В эпицентре британских таблоидов

Учитывая, что «Муром» является достаточно молодой командой, громких скандалов в ее истории не было. Драка стала первым случаем, когда клуб заметили не только спортивные журналисты.

А вот о владимирском «Торпедо» газеты и журналы писали неоднократно. Традиционно «акул пера» чаще всего интересовали не спортивные результаты, а что-то такое яркое, «перченое». И самая громкая история произошла в 2017 году. 6 октября во второй лиге проходило достаточно знаменательное событие – матч между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком». Судил ту игру арбитр Петр Мирошниченко, а комментировал для клубного сайта пресс-атташе футбольного клуба «Торпедо» Владимир Никольский.

Этот момент спровоцировал Владимира Никольского на пламенную речь. Кадр из прямо трансляции матча.

Этот момент спровоцировал Владимира Никольского на пламенную речь. Кадр из прямо трансляции матча.

И на последних минутах судья совершил целый ряд ошибок, не назначив за одну минуту сразу два пенальти. Нервы пресс-атташе не выдержали, он крикнул в прямом эфире слова «Позор российского футбола. Смотрите игру без комментатора» и ушел. Последние минуты матча зрители досматривали в тишине. Казалось бы, клубная трансляция для своих. Но этот крик души подхватили британские и американские СМИ. О «Торпедо» тогда написали BBC, The Mirror, The Sun, The Washington Post. Особенно отличился The Sun, вышедший с заголовком «Из России с молчанием».

Пение «Жаворонков»

А эта история ограничилась лишь упоминаниями в российских СМИ. Зато про матч «Торпедо» написала аж «Российская газета». И, кстати, произошло событие также в 2017 году (вот уж плодовитый был год на скандалы).

В августе владимирское «Торпедо» принимало у себя дома в рамках 1/32 финала кубка России нижегородский Олимпиец. И в перерыве матча на стадионе началась развлекательная программа для болельщиков. Показать себя хотели многие, концерт затянулся. В итоге, финальное выступление от ансамбля «Владимирские жаворонки» началось уже после того, как начался второй тайм. Судья и диктор попросили покинуть солистов и солисток беговые дорожки, но ансамбль спел свою песню до конца. За ними в это время уже вовсю гоняли мяч.

Пение команде не помогло – «Торпедо» в тот день проиграло. А клуб еще и оштрафовали за нарушение регламента.

Массовая драка болельщиков

А вот в 2016 году владимирское «Торпедо» «прославилось» благодаря своим фанатам, устроившим драку с фанатами ивановского «Текстильщика» прямо на футбольном поле в перерыве матча.

Так подрались фанаты владимирского "Торпедо" и ивановского "Текстильщика". Кадр из прямой трансляции.

Так подрались фанаты владимирского "Торпедо" и ивановского "Текстильщика". Кадр из прямой трансляции.

В перерыве один из болельщиков совершил провокацию, сорвав флаг соперников в фан-секторе. В итоге, группа противоборствующих фанатов прорвала оцепление и устремилась за обидчиком – навстречу ей из противоположного сектора уже бежали противники. Началось махание руками и ногами. Все действо длилось около минуты, пока на поле не подоспели работники правопорядка. Полицейские связали особо драчливых, а остальных разогнали по секторам.

Но от нехорошей известности владимирское «Торпедо» это не спасло. Дело в том, что незадолго до этого массовое побоище между фанатами произошло на более высоком уровне – в ФНЛ, где встретились воронежский «Факел» и московское «Динамо». Естественно после этого к любой драке на футболе было пристальное внимание. Так что про владимирский инцидент быстро написали и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт», и многие другие издания.

От радости до печали

Но был год в жизни владимирского футбола, когда российские СМИ писали о «Торпедо» скорее в восторженных тонах. Было это в 2011 году, когда владимирская команда играла в ФНЛ.

Поначалу все думали, что «бедняк» из 33 региона будет поставщиком очков для других клубов. Владимирцы этим и воспользовались. И как начали выигрывать у одной команды за другой. Да так, что после игр с «Торпедо» у многих тренеров «заканчивались контракты». Клубы разрывали с ними отношения, не выдержав поражения от «Торпедо». Так, например, тогдашний главный тренер «Урала» Дмитрий Огай после поражений от «Торпедо» не пришел на пресс-конференцию, сославшись на ухудшение состояния здоровья. А позже выяснилось, что клуб решил расстаться с тренером.

Главного тренера "Торпедо" Евгения Дурнева в 2011 году называли "палачом тренеров".

Главного тренера "Торпедо" Евгения Дурнева в 2011 году называли "палачом тренеров".

Фото: Александр УТКИН

Вот тогда федеральные СМИ по-настоящему восхищались командой из Владимира. К сожалению, у сказки оказался печальный конец. Последний раз в том сезоне на федеральном уровне о «Торпедо» написали в контексте снятия с чемпионата и потери статуса профессионального клуба.

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