«Позор российского футбола», «палач тренеров», штраф за пение во время матча: чем прославился футбол из 33 региона

Пение ансамбля "Жаворонки" закончилось для владимирского "Торпедо" крупным штрафом.Фото ФК "Олимпиец".

В минувшие выходные в матче между футбольными клубами «Муром» и «Смоленск» произошла драка между футболистами. Во время драки вратарю муромлян Артему Романову пришелся удар в челюсть от игрока смоленской команды, а разнимать драчунов пришлось усилиями тренеров, судей и сотрудников стадиона. Эта история тут же попала в федеральные СМИ. Однако это не первая история, после которой о владимирском футболе писали на всю страну, а то и мир.

Момент драки между футболистами ФК "Муром" и ФК "Смоленск". Кадр из прямой трансляции.

В эпицентре британских таблоидов

Учитывая, что «Муром» является достаточно молодой командой, громких скандалов в ее истории не было. Драка стала первым случаем, когда клуб заметили не только спортивные журналисты.

А вот о владимирском «Торпедо» газеты и журналы писали неоднократно. Традиционно «акул пера» чаще всего интересовали не спортивные результаты, а что-то такое яркое, «перченое». И самая громкая история произошла в 2017 году. 6 октября во второй лиге проходило достаточно знаменательное событие – матч между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком». Судил ту игру арбитр Петр Мирошниченко, а комментировал для клубного сайта пресс-атташе футбольного клуба «Торпедо» Владимир Никольский.

Этот момент спровоцировал Владимира Никольского на пламенную речь. Кадр из прямо трансляции матча.

И на последних минутах судья совершил целый ряд ошибок, не назначив за одну минуту сразу два пенальти. Нервы пресс-атташе не выдержали, он крикнул в прямом эфире слова «Позор российского футбола. Смотрите игру без комментатора» и ушел. Последние минуты матча зрители досматривали в тишине. Казалось бы, клубная трансляция для своих. Но этот крик души подхватили британские и американские СМИ. О «Торпедо» тогда написали BBC, The Mirror, The Sun, The Washington Post. Особенно отличился The Sun, вышедший с заголовком «Из России с молчанием».

Пение «Жаворонков»

А эта история ограничилась лишь упоминаниями в российских СМИ. Зато про матч «Торпедо» написала аж «Российская газета». И, кстати, произошло событие также в 2017 году (вот уж плодовитый был год на скандалы).

В августе владимирское «Торпедо» принимало у себя дома в рамках 1/32 финала кубка России нижегородский Олимпиец. И в перерыве матча на стадионе началась развлекательная программа для болельщиков. Показать себя хотели многие, концерт затянулся. В итоге, финальное выступление от ансамбля «Владимирские жаворонки» началось уже после того, как начался второй тайм. Судья и диктор попросили покинуть солистов и солисток беговые дорожки, но ансамбль спел свою песню до конца. За ними в это время уже вовсю гоняли мяч.

Пение команде не помогло – «Торпедо» в тот день проиграло. А клуб еще и оштрафовали за нарушение регламента.

Массовая драка болельщиков

А вот в 2016 году владимирское «Торпедо» «прославилось» благодаря своим фанатам, устроившим драку с фанатами ивановского «Текстильщика» прямо на футбольном поле в перерыве матча.

Так подрались фанаты владимирского "Торпедо" и ивановского "Текстильщика". Кадр из прямой трансляции.

В перерыве один из болельщиков совершил провокацию, сорвав флаг соперников в фан-секторе. В итоге, группа противоборствующих фанатов прорвала оцепление и устремилась за обидчиком – навстречу ей из противоположного сектора уже бежали противники. Началось махание руками и ногами. Все действо длилось около минуты, пока на поле не подоспели работники правопорядка. Полицейские связали особо драчливых, а остальных разогнали по секторам.

Но от нехорошей известности владимирское «Торпедо» это не спасло. Дело в том, что незадолго до этого массовое побоище между фанатами произошло на более высоком уровне – в ФНЛ, где встретились воронежский «Факел» и московское «Динамо». Естественно после этого к любой драке на футболе было пристальное внимание. Так что про владимирский инцидент быстро написали и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт», и многие другие издания.

От радости до печали

Но был год в жизни владимирского футбола, когда российские СМИ писали о «Торпедо» скорее в восторженных тонах. Было это в 2011 году, когда владимирская команда играла в ФНЛ.

Поначалу все думали, что «бедняк» из 33 региона будет поставщиком очков для других клубов. Владимирцы этим и воспользовались. И как начали выигрывать у одной команды за другой. Да так, что после игр с «Торпедо» у многих тренеров «заканчивались контракты». Клубы разрывали с ними отношения, не выдержав поражения от «Торпедо». Так, например, тогдашний главный тренер «Урала» Дмитрий Огай после поражений от «Торпедо» не пришел на пресс-конференцию, сославшись на ухудшение состояния здоровья. А позже выяснилось, что клуб решил расстаться с тренером.

Главного тренера "Торпедо" Евгения Дурнева в 2011 году называли "палачом тренеров". Фото: Александр УТКИН

Вот тогда федеральные СМИ по-настоящему восхищались командой из Владимира. К сожалению, у сказки оказался печальный конец. Последний раз в том сезоне на федеральном уровне о «Торпедо» написали в контексте снятия с чемпионата и потери статуса профессионального клуба.