Владимирский перевозчик «АДМ» потерял еще семь автобусных маршрутов

Вместо вывески "АДМ" на освобожденных маршрутах пока зияет дыра. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Компания-перевозчик «АДМ» перестала обслуживать еще семь автобусных маршрутов во Владимире. Речь идет о маршрутах №6С, 13С, 22С, 29С, 55С, а также 54 и 56 — их распределили между действующими перевозчиками.

Причем изначально в соцсетях прошла информация, что «АДМ» вовсе прекратила свое существование. По словам анонимных спикеров, ее выкупила некая ярославская фирма «Русич».

Однако уже вскоре стало ясно, что слухи из соцсетей, если и правдивы, то лишь наполовину. Дело в том, что на улицах Владимира действительно можно было встретить автобусы, еще вчера обслуживаемые «АДМ», на бортах которых имелись теперь чужие опознавательные знаки. Например, по маршруту №22 ехали машины «Владимирпассажиртранса», та же картина наблюдалась на линии автобуса №29С. Однако и автобусы «АДМ» также можно было встретить. А в самой компании ее сотрудники отвечали, что продолжают работать как и раньше.

В итоге в мэрии Владимира подтвердили, что часть маршрутов действительно передали другим автобусным паркам.

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- Состоялась комиссия по вопросу городских перевозок, на которой было принято решение о заключении временных контрактов на обслуживание ряда маршрутов «АДМ» другими перевозчиками, - сообщила официальный представитель горадминистрации Владимира Анна Басова. - Решено, что эти временные контракты будут исполняться до проведения соответствующего конкурса, документы на проведение которого сейчас находятся в стадии подготовки. При этом на качестве обслуживания пассажиров ситуация никак не скажется.

Также в мэрии добавили, что ничего не слышали о якобы закрытии или выкупе компании «АДМ» некими третьими лицами. Кстати, открытых данных по компании «Русич» мало — в сети лишь сообщается, что свое существование она начала в феврале текущего года, при этом номера телефона и официального сайта не имеет.

В любом случае, на линиях маршрутов №12, 15, 20С, 21С, 26 и 32 пока по-прежнему будут ходить автобусы компании «АДМ».

Напомним — ранее стало известно, что у компании скопились миллионные долги перед мэрией, в связи с чем городские власти обратились в суд. Тогда у «АДМ» забрали первые автобусные маршруты, которые также распределили между другими перевозчиками.