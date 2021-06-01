На владимирских пляжах будут проверять социальную дистанцию и дезинфицировать скамейки

Пляж на Семязино готов к купальному сезону. Фото: Виктория СУХОВА

Несмотря на прохладную погоду, 1 июня во Владимирской области официально стартует купальный сезон. Спасатели уже проверяют, как оборудованы пляжи и вычищено ли дно. 31 мая такую проверку прошло одно из самых любимых мест для купания владимирцев — водоем на Семязино. В жаркие дни там собирается больше 500 человек.

В первую очередь, водолаз за двадцать две минуты обследовал дно. Находки стандартные: пластиковые бутылки, трусы, игрушечная машинка, деревянные доски.

- Мы уже обследовали другие водоемы города, везде один и тот же мусор. Правда, на других водоемах его чуть меньше, на Семязино приходит большое количество людей, - отметил водолаз Геннадий Брайт. - Помню, в 2008 году вытаскивали и телевизоры, и тазы. Сейчас таких крупных находок нет, все-таки чистим водоемы достаточно часто.

На очистку дна водолазу Геннадию Брайту понадобилось 22 минуты. Фото: Виктория СУХОВА

Не возникло нареканий у спасателей и к оборудованию самой территории. Все документы в порядке, спасательный пост подготовлен, кабинки для переодевания и туалеты есть, на экстренный случай имеется медицинский чемоданчик, лодка, спасательные круги.

- На этом пляже будут дежурить три человека, которые прошли специальное обучение и готовы при необходимости прийти на помощь. Они будут находиться здесь каждый день, даже если здесь будет запрет на купание в этом месте, - подчеркнул Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС областного управления МЧС.

Запретить купаться могут специалисты Роспотребнадзора, если проба воды окажется плохой. Пробы они взяли, но результаты пока еще неизвестны. Но уже не раз случалось так, что в Семязино находят кишечную палочку, и тогда над пляжем вывешивают черный флаг.

Вот весь мусор, что вытащили со дна водоема. Фото: Виктория СУХОВА

К слову, пандемия наложит отпечаток на отдых владимирцев. Роспотребнадзор уже прислал перечень правил, которых необходимо придерживаться.

- В первую очередь, это касается социальной дистанции в полтора метра. Наши сотрудники будут ходить и проверять соблюдение правил. Кроме того, у нас будут средства для дезинфекции и маски для тех, кому они необходимы. Также дезинфицировать будем скамейки, шезлонги, кабинки и другие поверхности, - рассказал Борис Беликов, начальник городского управления гражданской защиты.

КОНКРЕТНО

Во Владимире подготовлено 4 официальных места для купания: на Семязино, озере Глубоком, Содышке и городском пляже на Клязьме.

Запрещенные места для купания: водозаборы Владимирского «Т Плюс», плотина на реке Рпень, водозабор в Оргтруде, у ГТС на водохранилище Содышка и водозабор «Владимирводоканал» на реке Клязьма.