Масштабное празднование Дня семьи, любви и верности в Муроме пока под вопросом

День семьи, любви и верности привыкли праздновать весело и масштабно Фото: Ольга МАКАРОВА

После прошлогоднего «коронавирусного» лета, наполненного запретам и ограничениями, нынешнее покажется просто насыщенным событиями.

Музыка - детям

Июнь откроет первый концерт Детского симфонического оркестра, объединившего более пятидесяти юных музыкантов. Он состоится как раз 1 июня. Ребята не смогли выступить в прошлом году из-за пандемии, но исправно репетировали каждое воскресенье. Следующее долгожданное летнее событие – «Музыкальная экспедиция», которая пройдет с 7 по 14 июня. В этом году кочующий фестиваль охватит не только Владимирскую область, но и ряд других регионов. Стартует она в Патриаршем саду Владимира, побывает в Суздальском, Камешковском, Александровском и Вязниковском районах и завершится вновь в областной столице на Соборной площади.

Также в июне стартует школа «Новые имена». Она пройдет в Суздале, традиционно в две смены – первая откроется 19 июня, вторая - 4 июля. Как обычно, в ее рамках гостей ждут два финальных концерта Alma Mater 3 и 4 июля: первый камерный, в Суздальском кремле, второй – на площадке ГТК города-музея. Кроме того, в течение каждой смены организуют шесть концертов – как на открытых площадках, так и в Крестовой палате кремля. Кстати, этим летом в школе «Новые имена» будут заниматься 26 ребят из Владимирской области, восемь из них стали стипендиатами школы и получили путевки бесплатно. Остальным их покупку софинансировал департамент культуры.

Александр Невский – наше все

В этом году множество мероприятий в регионе пройдет под знаком памяти Александра Невского, в том числе колокольный фестиваль в Суздале «Лето Господне» (традиционно он приходится на середину августа).

Во второй половине июня пройдет межрегиональный форум волонтеров культуры, запланирована акция «Невский 800» на открытых площадках, наполненных как реконструкциями, так и концертами. 12 августа ВСМЗ откроет выставку, посвященную полководцу и организованную с помощью других федеральных музеев.

Кроме Александра Невского вспомнят и другие имена этим летом. Не состоявшийся в прошлом году Фатьяновский праздник все же пройдет, но на новом месте. Из-за реконструкции одноименного парка его перенесли на площадь в центр города, а из-за коронавируса концерт сократили до трех часов. В середине июня в Собинском районе пройдет Солоухинский праздник, на котором в деревне Алехино, на родине писателя, откроют сельский музей.

Назад к истокам

Кроме того, в области запланирована целая череда традиционных народных праздников: единый по всей области День фольклора (центром которого во Владимире 18 июля станет пешеходная улица Георгиевская), Троица, День Огурца, Яблочный Спас в Суздале, Самоваров день в Гороховце, фотофестиваль, посвященный Прокудину-Горскому в Киржаче и многое другое.

Будет и уже привычный байк-фест в Суздале, а также новые городские форматы – «Стрит-искусство» и «Урбан-фест». А вот масштабное отмечание Дня семьи, любви и верности в Муроме под вопросом. Пока Роспотребнадзор не дал согласие на проведение праздника, который собирает около ста тысяч человек из разных регионов: специалисты сомневаются, что удастся сохранить социальную дистанцию среди приезжих. Пока решили понаблюдать за эпидобстановкой, а решение принять за три недели до праздничной даты – меньший срок просто не позволит подготовить пышный праздник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Книжному фестивалю быть?

В департаменте культуры строят планы на следующий год. В 2022 планируется провести в Суздале джазовый летний фестиваль на открытых площадках, а также вернуть фестиваль уличных театров. Надеются и вновь провести в области литературный фестиваль, который заменит «Бу!Фест».

- Мы в двадцатке самых читающих регионов, это нужно поддерживать, - считает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. – Мы планируем, что там будет три блока: программа, связанная с работой библиотек, программа, связанная с издательской деятельностью и программа, связанная с приглашением известных писателей, литераторов.