Микрорайонам Владимира отменяют приставку «мкр»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Многие автолюбители областного центра заметили, что на белых дорожных знаках с названием населенного пункта на въездах в микрорайоны Владимира приставки «мкр» оказались или закрашены или заклеены. В некоторых местах и вовсе просто соскребли черную краску, но силуэт надписи все равно заметен.

Районам знаки не нужны

- Такая ситуация с обозначениями микрорайонов Оргтруд, Энергетик, Уварово и Шепелево. С чем это связано? - задается вопросом автолюбитель Сергей.

Автомобилисты высказали разные предположения по поводу судьбы владимирских дорожных знаков. Одни считают, что писать приставки на них всегда было запрещено, другие решили, что ожидается очередное перераспределение земель, о котором владимирцы пока не догадываются.

- Как знать, может нас опять присоединят к Камешковскому району? - беспокоится житель Оргртуда Роман.

На самом деле все оказалось значительно проще. В мэрии областного центра объяснили закраску приставки «мкр» «приведением знаков в соответствие».

- Дорожный знак, скажем, «Микрорайон Энергетик» согласно ГОСТ 52.289 означает отдельный населенный пункт, коим Энергетик не является, так как территориально является городом Владимиром. Поэтому дорожные знаки приводят в соответствие — позже они будут заменены знаком 5.23.2, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Если заглянуть в правила дорожного движения, легко узнать, что под шифром «5.23.2» скрывается знак «Начало населенного пункта», только не тот, на котором название написано, а тот, на котором населенный пункт изображен графически в виде черного силуэта зданий.

- Мы же не ставим знаки с названиями на въезде в микрорайоны Доброе или 8-ЮЗ, - продолжает Алекин. - Так что причина только в этом — знаки заменят на другие знаки, в то время как в самих микрорайонах ровным счетом ничего не поменяется — их статус и границы останутся неизменными.

В мэрии пообещали, что замену буквенных символов на «черные городки» произведут до сентября, однако стоимость этих работ называть не стали, лишь объяснив, что это будет делаться «не бесплатно».

Если разницы нет, зачем платить

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но возникает вопрос, зачем вообще нужно это делать? У нас в бюджете так много лишних средств, что мы решаем их потратить на работы, без которых вполне можно обойтись? В областной Госавтоинспекции рассказали, что между «буквами» и «городками» никакой разницы нет, даже если вместе с «буквами» будет приставка «мкр».

- Действие этих знаков одинаково. Разница заключается лишь в том, что графическое обозначение предусматривает их установку на второстепенных въездах в населенный пункт. То есть люди, которые там живут и передвигаются, и без знаков знают название города или поселка, так что везде подряд писать его не обязательно. Вообще же главная цель этих знаков заключается в одном — водитель должен видеть, что въезжает на территорию населенного пункта, где действуют соответствующие правила и ограничения, - рассказал заместитель начальника отдела областного УГИБДД Олег Лапшин.

По словам подполковника Лапшина, белые знаки «Начало населенного пункта» как буквенные, так и графические, вполне взаимозаменяемы и с точки зрения ГИБДД никаких нарушений тут нет. Совсем другое дело, когда на въезде стоит синий знак с названием (он предполагает правила движения такие же, как и за городом), или знак «Жилая зона», существенно ограничивающий движение автомобилей.

Что характерно - в том самом ГОСТе, на который ссылаются городские власти, тоже не написано, что «черный городок» обязателен для установки вместо букв. Так что выходит, что в итоге «паровоз меняется на паровоз», а для водителей, как и для пешеходов, ровным счетом ничего не изменится.