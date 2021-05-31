День защиты детей во Владимире: рисунки на асфальте, гонка на роликах, музыкальные спектакли

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Если в первый день лета ваш ребенок не идет в детский сад, тогда устройте для него настоящий праздник. Концерты, конкурсы, викторины и преставления — выбирайте то, что понравится именно вашему ребенку.

Парк «Дружба»

В 10.30 праздник начнется велопробегом и гонкой на роликах. В 11.30 на сцене состоится, развлекательная программа "Калейдоскоп улыбок". Детей ждут веселые игры, забавы, викторины, розыгрыши и конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем Детство».

В 12.30 пройдет концерт с участием хореографического ансамбля «Грация» детской школы искусств №5, вокалистов эстрадного отделения детской школы искусств №2, учащихся детской школы хореографии.

В течение дня можно будет поучаствовать в мастер-классах от творческой мастерской «Арт – Дружба» и «Фан – Чулан».

У всех мам и пап также есть отличная возможность подарить праздник своим детям, покататься с ними на аттракционах и лошадях, посетить стрелковый тир.

Центральный парк

В 10 часов на главной сцене парка пройдет большая концертная программа с участием творческих коллективов города Владимира: детской эстрадной студии «Шанс», центра творческого развития «Модерн», эстрадной вокальной студии «Merry Brave», танцевальной студии «Не Ангелы», «Городского дворца культуры» и многих других.

На фонтанной площади развернется настоящий «Танцевальный бум» с показательными выступлениями и зажигательными мастер-классами от школы брейк-данса «Доминант», танцевальной академии «LaViDanza», школы танцев «Баланс», цирковой студии «Дружный манеж».

Для всех посетителей будут открыты интерактивные площадки, где каждый желающий окунется в мир науки и увлечений, откроет для себя что-то новое и интересное.

Гости парка смогут испытать свою удачу в лотерее с розыгрышем подарков от партнеров мероприятия, принять участие в увлекательных активных играх и конкурсах для всей семьи.

Владимирская областная филармония

Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

В 11 часов юным зрителям покажут мюзикл «Бременские музыканты».

Четверка неразлучных друзей-музыкантов - петух, пес, осел и кот бесстрашно отправятся навстречу приключениям, дадут незабываемые уличные концерты, справятся с коварной Атаманшей и ее разбойниками, проведут глупого короля и помогут романтичному и предприимчивому Трубадуру найти свою любовь – прекрасную Принцессу. Цена билета — 250 рублей.

Областной дворец культуры и искусства

В 12.30 состоится красочное мультимедийное шоу «Исполнение желаний». Зрителей ждут песни, танцы, цирковые трюки и light-show, веселыми играми и, конечно, встреча с великим волшебником Гудвином.

Добрая история о храброй девочке Элли и ее друге Тотошке, заброшенных ураганом в волшебную страну, - классика, на которой воспитано не одно поколение детей. Вместе с главными героями сказки зрители отправятся в увлекательное путешествие в Изумрудный город, где их ждут удивительные встречи и захватывающие приключения. Какие? Об этом вы узнаете, если придете на спектакль.

Цена билета — 300 рублей.

Арт-дворец

Кадр из мультфильма "Буба"

В 18 часов пройдет московский спектакль для всей семьи «Буба Шоу». Буба попадает в удивительный мир иллюзии! Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению! В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей! Все действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем, каждому зрителю на время спектакля выдается специальный светодиодный браслет, с помощью которого зрители будут влиять на действие спектакля и помогать Бубе!

Цена билета — 450-1400 рублей.