Ради присвоения Владимиру звания города трудовой доблести воспользуются архивом Ивановской области

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

27 мая состоялось очередное заседание рабочей группы, занимающейся подачей заявки на присвоение Владимиру звания города трудовой доблести. И шансы на то, чтобы стать 21-м городом в России с таким статусом, у областного центра достаточно серьезные.

Изначально вообще с такой идеей выступили представители городской Общественной палаты. Соответствующее обращение в горсовет подписали около 80 НКО. Авторы обращения отмечали вклад владимирцев-тружеников тыла в Победу. В годы войны практически все предприятия, так или иначе, работали на оборонку: Грамзавод (ныне Точмаш) выпускал противотанковые гранаты, Химзавод – авиационные смолы, Автоприбор – взрыватели для авиабомб, даже спиртоводочный завод стал делать бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, Владимир разместил у себя 18 госпиталей. При населении почти в 70 тысяч человек город за годы войны принял у себя около 250 тысяч раненых.

Идею затем поддержал владимирский горсовет и мэрия, а сейчас вопрос обсуждается на уровне региона. В апреле на эту тему состоялось заседание «социального» комитета Законодательного Собрания. На нем депутаты инициативу одобрили и, для того, чтобы как следует подготовиться к подаче ответственной заявки, постановили создать рабочую группу. Ее возглавил вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.

Роман Кавинов

За прошедший месяц к уже собранным материалам о Владимире и владимирцах в годы войны добавились новые. Формально их вполне хватает для отправки документов в РАН. Однако заявку решили сделать еще убедительней и для этого обратились в архив Ивановской области, в состав которой город входил до 1944 года. Оттуда просят прислать копии некоторых важных справок.

Руководство регионального отделения Российского Исторического общества предложило также заручиться поддержкой центрального офиса научного собрания и выразило готовность оказать в этом свою помощь.

На следующем заседании – оно ориентировочно назначено на 17 июня – члены рабочей группы рассчитывают ознакомиться с новыми данными и выйти на этап направления документов в Российскую академию наук.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» в России появилось всего год назад, в юбилей Победы. Соответствующий закон был подписан Госдумой 1 марта 2020 года, а в июле 20 городов Российской федерации получили почетный статус. Каких-то материальных преимуществ статус не дает, но приятно сознавать, что ты живешь в городе «трудовой доблести».