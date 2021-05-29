Работы по восстановлению Владимирского театра драмы начнутся не раньше следующего года

Владимирский театр драмы был средоточием культуры Фото: Ольга МАКАРОВА

В 2021 году из областного бюджета на владимирскую культуру выделили на 150 миллионов больше, чем в прошлом – 264 миллиона рублей. Как отмечают в департаменте культуры, благодаря этому удастся отремонтировать не двадцать объектов культуры, как в предыдущие годы, а 38. В том числе продолжат реставрировать Симский ДК в усадьбе Голицыных в Юрьев-Польском районе. Старинное здание который год приводят в порядок, но основной объем работ решено сделать в этом году. Ждет ремонт и Лакинский ДК, в котором располагался старейший любительский театр региона. В прошлом году там отремонтировали зрительный зал, восстановив историческое цветовое решение, а в этом году проведут комплексное восстановление фасада. Не останутся без внимания и детские школы искусств. В этом году планируют отремонтировать восемь из них – в трех ремонт уже начался.

Также в области создадут три модельных библиотеки и построят два новых дома культуры – в селе Рождествено Собинского района и в Петушинском районе. Для последнего специально разработали проект, который теперь планируют использовать и в других регионах.

А вот ремонт сгоревшего Владимирского театра драмы в этом году не начнут. Сейчас на финальной стадии находится разработка проекта его реставрации. Изначально его должны были подготовить до ноября, но это оказалось слишком долго – тогда деньги на его восстановление не удалось бы заложить на следующий год. Эскизный проект уже прошел экспертизу, а 1 июня начнется экспертиза полностью готового проекта, которая займет 60 дней. По планам все согласования завершатся в августе.

Директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова Фото: Полина Немчинова

- Это даст возможность вернуться к переговорам с Министерством культуры, которые со своей стороны тоже держат эту ситуацию на контроле, - отметила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Кстати, не исключено, что первые работы по восстановлению театра, признанного памятником культуры, начнут за счет областного бюджета.

А вот сгоревший ДК в Гусь-Хрустальном восстанавливать не будут. Сейчас там тоже заканчивают готовить документы – но на демонтаж остатков здания, примыкавшего к спортивному клубу. Проект будет готов к 15 июня, и область согласна помочь финансово с уборкой развалин, которые могут быть опасны для детей. Новый дом культуры планируют построить на том же месте – но это вопрос далекого будущего.

- Сейчас в Гусь-Хрустальном нет одного культурного объекта в нормальном состоянии. Коллективы сгоревшего ДК работают в доме культуры «Хрустальный» - большом, но находящимся в очень плохом состоянии. Сейчас готовится проект по его реконструкции, документы будут готовы в октябре-ноябре. Область также готова ускоренно помочь в его восстановлении, - отметила Алиса Бирюкова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

375 миллионов потратят в этом году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры

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