Власти Владимирской области обвинили главврачей больниц в проблеме нехватки льготных лекарств

. Фото: Анастасия Осипова

26 мая состоялось заседание рабочей группы при Заксобрании региона по обеспечению лекарств льготных категорий населения. Она была создана еще в марте, когда ситуация с лекарственным обеспечением льготников была близка к катастрофической.

Сейчас о полной ликвидации проблемы говорить рано, но в любом случае напряженность удалось снять. На 25 мая на отсроченном обслуживании остается 336 рецептов федеральных льготников. Для сравнения: два месяца назад их было в 6 раз больше. А вот по региональной льготе выправления ситуации пока не наблюдается. По последним данным, на отсроченном обслуживании находится более 2,3 тысячи рецептов.

По словам представителей администрации Владимирской области, выступавших перед депутатами ЗС (и.о. вице-губернатора Ольга Гребнева и и и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков), проблема остается из-за главврачей больниц в районах.

Ольга Гребнева. Фото предоставлено ЗС Владимирской области

Ольга Гребнева. Фото предоставлено ЗС Владимирской области

- На местах массово нарушают правила и делают назначения не по международным непатентованным наименованиям, а по торговым. Это не позволяет использовать аналоги, что ускорило бы решение проблемы нехватки лекарств, пояснила Ольга Гребнева. – В итоге, на складе лежат закупленные на многие миллионы аналоги, но людям их не выдают. Иногда такое «узкое» назначение обосновано, ведь при схожем составе бывает индивидуальная непереносимость. Но это - редкие исключения. В большинстве случаев важно действующее вещество и годится любой из десятков аналогов. То есть препараты вне списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – Авт.) под другими названиями у нас есть, но пациенты остаются без лечения. Из-за этого бюджет несет дополнительные расходы – рецепты ведь уже выписаны, и мы вынуждены докупать под них лекарства.

На это депутаты ЗС ответили, что в прошлом году по прямому указанию облздрава на местах отказались от так называемых формуляров – четких регламентов, по которым выписывались рецепты. С ними такой проблемы могло бы и не произойти.

По итогам заседания члены рабочей группы рекомендовали представителям департамента здравоохранения обучить руководителей лечебных учреждений правильной работе по формированию заявок.