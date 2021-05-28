Во Владимире ездят одни из самых старых автобусов в стране

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Компания SIMETRA, занимающаяся моделированием транспортных потоков и транспортного планирования, второй год подряд составляет рейтинг городов России по качеству общественного транспорта.

Выше нас Владикавказ

Как отмечают сами исследователи, рейтинг городов России по качеству общественного транспорта – это, в первую очередь, научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основе всех показателей и составлялся общий рейтинг.

Итак, во Владимире ездит 75 троллейбусов, средний возраст которых – 12,9 лет. Как оказалось, это не предел – в Костроме средний возраст «рогатых» 13,4, в Калуге – 13,2, в Рязани – 15,4. Самые молодые троллейбусы в стране ездят по Казани и Севастополю – 6,3 и 6,9 соответственно, самые древние – в Ижевске и Йошкар-Оле (27,1 и 27).

А вот с автобусами в нашей областной столице ситуация хуже. Сейчас их в областном центре 259. Средний возраст автобусов составляет 14 с половиной лет. Из 76 городов России, попавших в рейтинг, во Владимире самые старые автобусы, на втором месте с конца – Владикавказ, средний возраст автобусов в котором составляет 13,9 лет. А самые «юные» автобусы в Тюмени и Твери – 4,6 и 4,7 лет соответственно. При этом Владимир выигрывает по качественным характеристикам общественного транспорта за счет большого количества низкопольных автобусов (71,14%) и подвижного состава большой вместимости (94,61%).

Тариф завышен

Оценили исследователи и тарифы. Во Владимире средний тариф на общественном транспорте составил 23,8 рублей, при социально обоснованном, по мнению авторов рейтинга, 22,5 рублей. Что интересно, у большинства городов-соседей и городах, сопоставимых по численности населения с нами, действующие тарифы ниже: в Иваново в среднем 23,5, в Костроме – 23, в Орле – 20, в Тамбове – 22, в Смоленске – 22,1.

Зато, если верить рейтингу, Владимир у многих городов выигрывает по среднему времени ожидания общественного транспорта – в областной столице ждать его приходится 1,65 минуты. Правда, в Иваново общественного транспорта ждут в среднем 1,59 минуты, в Рязани – 1,43 минуты, в Костроме – 1,25, в Нижнем Новгороде – 1,3.

В итоге физическую доступность общественного транспорта оценили в 14 баллов из 20 возможных, ценовую доступность – в 11,07 (из 20), комфорт и удобство – в 13,2 баллов, а безопасность и устойчивое развитие – в 6,91 балл из тех же 20. Но при этом оказалось, что областная столица заметно улучшила свои показатели с прошлого года, поднявшись с 41 места из 60 до 29 из 76. Впрочем, как считают урбанисты из объединения «Владимир будущего», доверять таким рейтингам стоит с осторожностью.

«Еще одна проблема подобных рейтингов — в оценке качественных показателей. Не очень понятно, как измерить, например, недовольство пассажиров, удобство сидений в троллейбусах или загрязненность бортов автобусов. Поэтому позиция в сводной таблице не играет существенной роли», - считают общественники.