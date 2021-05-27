Куда пристроить ребенка на лето во Владимире?

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство школ уже отправили на каникулы учеников. И пока родители трудятся на работе, дети «развлекаются» за компьютером, ведь не у всех есть бабушки в деревне. Что же делать? Скорее записываться в городской лагерь, где за ребенком не только присмотрят, но и погуляют, вкусно накормят и организуют интересное времяпрепровождение.

Йога и акробатика

Спортивный центр «Росич» приглашает детей от 6 до 12 лет провести яркие незабываемые каникулы.

Обещают: трехразовое питание, прогулки на самокатах, мастер-классы по йоге, зумбе, акробатике, спортивные тренировки. Кроме того, будут организованы игровая зона в стиле «русский ниндзя», творческий кружок, уроки истории, экскурсии в музеи и на городские мероприятия, поход на природу, дискотеки, батуты и лазертаг, выезды в бассейн.

Первая смена стартует уже 31 мая. Каждая смена — тематическая. Один день пребывания (с 8.30 до 17.30) — 1200 рублей. Одна неделя — 5 тысяч рублей, две недели — 9500 рублей, три недели — 12 тысяч рублей.

Подробности и запись по телефону: 60-11-18. Лагерь работает по двум адресам: микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 20-б и улица Тихонравова, 8а.

Программирование роботов и лего-анимация

Городской клуб «Джуниор» приглашает в лагерь детей 6-14 лет. Шесть смен по две недели.

В программе: трехразовое питание, выездные мероприятия активного и познавательного характера, командные игры и прогулки в парке «Дружба», сбор и программирование роботов, курс лего-анимации. Каждый ребенок снимет свой мультик на смартфон. Интересные мастер-классы, DIY-проекты, освоение новых компетенций и многое-многое другое.

Цена — 15 тысяч рублей. Владимир, улица Нижняя дуброва, 52, корпус 2. Телефон: 8(930)223-00-70.

Компьютерные игры и школа блогеров

Летний городской IT компьютерный лагерь приглашает детей 8-14 лет. Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет: своя игра, своя 3D модель, свой сайт и другие проекты. Каждый новый день в лагере - изучение нового направления из IT сферы.

В программе: программирование и создание компьютерных игр, создание сайтов, Game-дизайн, 3D-моделирование, фото-видео лаборатория, школа Блогера, анимация и мультипликация, школа развития - ораторское искусство, четкость и правильность речи.

Смена половина дня — с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов. Цена от 8840 рублей.

Смена полного дня — с 9 до 18 часов. Цена — 15700 рублей. Адрес: улица Дворянская, 27а, корпус 1, 2 этаж, офис 227. Телефон – 8(4922)49-99-39.

Квесты и рисование песком

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 20 августа на базе детского сада №112 будет работать летний квестовый клуб «Школа Великих Открытий» с дневным пребыванием для детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Обещают: четырехразовое питание, квесты и игры на свежем воздухе, экскурсии, развивающие компьютерные игры, тематические спортивные программы, актерское мастерство, творческие мастер-классы, рисование песком, флешмобы и эксперименты.

Режим работы клуба — с 7 до 19 часов. Адрес: улица Соколова-Соколенка, 4а. Стоимость 1 дня – 600 рублей.

Первая смена (1 — 25 июня) — 10800 рублей, вторая смена (28 июня — 23 июля) — 12 тысяч рублей, третья смена (26 июля — 20 августа) — 12 тысяч рублей.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 21-63-83.

Познавательные экскурсии и творческие занятия

Школьный и летний лагерь в клубе "Калейдокоп" - отличная возможность для ребенка с пользой и весело провести время в летние каникулы. Детей ждут: творческие занятия в клубе, занятия для физического развития, прогулки и игры на свежем воздухе, познавательные экскурсии, знакомство с профессиями будущего.

Принимают детей от 7 до 12 лет. Время с 8.30 до 18.30, возможно посещение в формате полдня — до обеда или после обеда, трехразовое питание в кафе с проверенной кухней.

Цены на целый день: 14 990 рублей/15 дней, 11 990 рублей/10 дней, 6 990 рублей/5 дней, 1 590 рублей/1 день. Цена на полдня: 6 490 рублей/15 дней, 4 990 рублей/10 дней, 2 990 рублей/5 дней, 650 рублей/1 день, дополнительно и по желанию обед 300 рублей в день, ранний приход 150 рублей в день.

Адрес: улица Юбилейная, 11-б, 2 этаж; улица Сперанского, 1, 2 этаж. Телефон: 77-30-73.

Театральные этюды и пикники

Городской летний лагерь «Все интересно» ждет детей от 6 до 12 лет. Будет работать 13 тематических смен: 31 мая-4 июня «Дружба крепкая», 7-11 июня «Земля — наш дом», 15-18 июня «Закулисье», 21-25 июня «Олимпийская», 28 июня-2 июля «Вокруг света», 5-9 июля «Морская регата», 12-16 июля «Город профессий», 19-23 июля «Финансовая грамотность», 26-30 июля «Страна открытий», 2-6 августа «Академия искусств», 9-13 августа «Школа блогинга», 16-20 августа «Лидерский клуб», 23-27 августа «По страницам истории».

Ребят ждет насыщенная программа: интерактивные и тематические занятия и викторины, экскурсии, прогулки и игры, творческие мастерские и мастер-классы, тренинговые занятия, вести и веселые старты, театральные этюды, пикники, лагерные традиции.

Стоимость абонемента: 1 неделя — 5900 рублей, от 2 недель — 5700 рублей, от 4 недель — 5500 рублей.

Адрес: улица Сакко и Ванцетти, 23а. Телефон: 8(920)912-03-05.

Английский и творчество

Еще одна частная продленка ждет детей 1-4 класса (в том числе, поступающие в этом году в первый класс и закончившие в этом году четвертый). Обещают трехразовое питание, прогулки, занятия английским языком, творческие занятия. Работает с 8 до 19 часов.

Лагерь стоит 5 тысяч рублей за одну рабочую неделю. Можно ходить столько, сколько нужно.

Адрес: Владимир, Суздальский проспект, 2. Телефон: 8(904)030-03-03.