Куда уходят деньги: депутаты владимирского ЗС распределили дополнительные 2 миллиарда рублей

Фото предоставлено ЗС.

Майское заседание Заксобрания Владимирской области условно можно разделить на две неравные части. Сначала было два вопроса, которым депутаты посвятили большую часть времени. Касались они перераспределению средств в областном бюджете и назначению детского омбудсмена. Вторая же часть состояла из технических вопросов, и закончилась буквально за полчаса.

«Асфальт может подождать, а роддома нет»

Два миллиарда рублей, кстати, взялись не только из федерального бюджета. Значительная часть средств – это налоговые поступления от наших крупнейших предприятий региона – «Генериума», РЖД, «Сбера» и ЗИДа. Причем в отличие от докоронавирусных времен, флагманом теперь выступает вовсе не завод имени Дегтярева, как было раньше, а «Генериум». Оно и не удивительно, серьезные госконтракты в медицинской сфере на фоне пандемии были ожидаемы. Так что лидерство «Генериума» было ожидаемым.

Тем не менее, в бюджет региона поступили 1 миллиард 942 миллиона 914 рублей. И после этого депутатам нужно было их распределить по статьям расходов. В итоге, больше всего получили две статьи – здравоохранение и образование. Только на них выделен один миллиард рублей.

На медицину депутаты заложили около 614 миллионов рублей. Пойдут эти деньги на капитальные ремонты региональных больниц и поликлиник, а также на «укрепление материально-технической базы». Но самая внушительная сумма – более 430 миллионов – пойдет на обеспечение лекарствами льготников. После весеннего безумия с нехваткой лекарств выделение дополнительных средств ожидалось.

- Да, мы выделяли в конце прошлого года на эти цели 1,3 миллиарда рублей, но это нормальная практика, когда в течение года эта статья расходов увеличивается, - сказал директор департамента финансов Вячеслав Кузин. – Ведь ежегодно появляются новые льготники, растет цена лекарств.

Кстати, из 430 миллионов 150 пойдет на закупку медикаментов для больных сахарным диабетом, чего все-таки в прошлые годы не было.

Кстати, в ходе обсуждения этого вопроса депутат Ирина Кирюхина, в свое время возглавлявшая владимирский роддом №2, заметила, что нужно найти около 15 миллионов на проектно-сметную документацию для строительства дополнительного здания перинатального центра и 7 миллионов на ремонт родильного дома №2.

Последний раз там ремонт делался в 2018 году, - сказала Ирина Кирюхина. – Я видела, что у нас запланирован ремонт асфальта к некоторым больницам в районах. И знаете, я считаю, что асфальт может подождать, а роддома нет! Они там все-таки демографию двигают!

Оказалось, что по перинатальному центру решение уже найдено, да и по роддому №2 Вячеслав Кузин обещал подумать.

Партийные разборки

Неожиданно политический подтекст приняло обсуждение кандидатуры нового уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области. Геннадий Прохорычев свои десять лет уже отработал и больше не мог продлевать срок полномочий. В итоге, на его место была предложена лишь одна кандидатура – Юлия Раснянская. Ее предложил депутат-единорос Роман Кавинов. Других соискателей не нашлось.

Юлия Раснянская. Фото предоставлено ЗС.

Сама Юлия Раснянская во время заседания ЗС рассказала немного о себе и своих планах, если ее изберут на эту должность. Раснянская сказала, что она кандидат исторических наук, имеет двух несовершеннолетних детей. С 2008 года работает в аппарате ЗС и активно занимается общественной деятельностью. Юлия считает себя носителем традиционных семейных ценностей и хочет в качестве детского омбудсмена изменить статус многодетных семей, которые, по ее мнению, сейчас ассоциируются с чем-то крайне тяжелым и близким к бедности.

- Отсюда и низкая рождаемость в регионе, - подвела она итог.

Но часть депутатов интересовали вовсе не взгляды Юлии Раснянской на вопросы детства и родительства, а ее партийная принадлежность. Дело в том, что та состоит в партии «Единая Россия». В итоге депутаты Сергей Казаков и Максим Шевченко проголосовали против ее кандидатуры, заявив, что считают Раснянскую хорошим человеком, но омбудсмен должен быть вне партий. Фракция КПРФ (4 человека) тоже были против партийной принадлежности, однако воздержались при голосовании. Остальные 25 депутатов отдали свой голос за Юлию Раснянскую.

С назначением нового детского омбудсмена сразу же поздравил Геннадий Прохорычев, который сказал, что выбор Юлии Раснянской полностью оправдан.

- Все 250 тысяч владимирских детей будут под надежной защитой, - резюмировал он и вручил ей знак уполномоченного.