Царица? Нет, Королева! Какие имена популярны у владимирских родителей?

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Родители Владимирской области проявили редкое единодушие в выборе имен для своих детей. Второй год подряд первое место среди самых популярных имен для девочек занимает Виктория (в 2020 году 212 малышек назвали так, в 2019 – 224), а «серебро» и «бронзу» берут София (200 девочек в прошлом году, 224 – в 2019) и Мария (169 и 209 соответственно). Также в топ-10 женских имен по итогам 2020 года вошли Алиса, Варвара, Ксения, Полина, Анна, Анастасия и Ева. В 2019 году вместо Варвары предпочитали называть Дарьями, а вместо Евы – Верониками, в остальном приоритеты не менялись. А вот редкими именами у девочек по итогам прошлого года стали Златослава (четверо малышек назвали так), Евангелина (три девочки на всю область), Жасмин и Раиса (по три каждой), Богдана и Роза (по две девочки с такими именами), также одну новорожденную назвали Зинаидой, а одну – Таисией.

Родители мальчиков тоже хранят верность традициям: второй год самые популярные имена – Артем (281 – в 2020 и 314 – в 2019) и Максим (251 и 276). Также в списке популярных имен 2020 года Александр, Иван, Михаил, Матвей, Дмитрий, Илья, Кирилл, Егор. В 2019 году в десятку самых популярных имен входили они же, только Иванами предпочитали называть чуть чаще. Среди мальчиков редкими именами стали Леон (таких малышей появилось трое), Ян (тоже трое на весь регион), Ерофей (их двое) Радомир (два новорожденных). Назвать сыновей Добрыней, Корней и Кузьмой решились три семьи.

И, как всегда, находились оригиналы, готовые давать малышам редкие имена. Так во Владимирской области появились Добромир, Доминик, Марс, Людвиг, Персей, Рюрик, Северьян и Ярополк. Родители девочек проявили даже больше фантазии, поэтому в области растут маленькие Луна, Офелия, Ясна, Декабрина, Аврора-Даниэла, Анна-София, Ева-Мария, а также Королева и Царица.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 297 мальчиков и 4900 девочек родилось в 2020 году во Владимирской области

4972 ребенка родились у мам от 21 года до 30 лет

132 – у несовершеннолетних девочек

632 малыша – у мам в возрасте от 18 до 20 лет

4099 - у мам от 31 года до 40 лет

197 – у мам страше 41 года