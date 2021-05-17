Во Владимирской области Роспотребнадзор запретил пускать родителей на последние звонки

. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Приближается конец учебного года, а значит, наступает время последних звонков и выпускных. Если в прошлом году владимирские одиннадцатиклассники попрощались с родными «альма матер» онлайн, то в этом году у выпускников есть шанс на последний звонок в реальном формате. Правда, без родных. Если раньше чиновники объявили, что на прощальные праздники пустят родителей, то сейчас ситуация изменилась. Родители уже забили тревогу.

- Нам сегодня пришла рассылка из школы, что на последний звонок, который состоится 21 мая, нельзя прийти родителям, даже одного взрослого к ребенку не пустят. Неужели мы не сможем отметить этот праздник с детьми? – возмущается мама выпускницы одной из владимирских гимназий.

- У нас директор сказала, что выпускного тоже не будет. Почему? Ограничения постепенно снимают, а у нас наоборот, ужесточают, - жалуется мама выпускника школы №36.

Как оказалось, 12 мая региональное управление Роспотребнадзора запретило проводить массовые мероприятия с участием различных групп лиц, а также привлечением лиц из других организаций. Письмо за подписью главного санитарного врача области Татьяны Даниловой получили в департаменте образования в ответ на свой вопрос: а можно ли устроить праздник выпускникам. Такие меры необходимы для борьбы с коронавирусом, уверяют в управлении Роспотребнадзора. Впрочем, это не означает, что выпускные и последние звонки обязательно окажутся под запретом.

То самое письмо от Роспотребнадзора.

- Письмо Роспотребнадзора разослали по всем школам. Но официальная позиция городского управления образования такая: конкретное решение принимает руководитель каждого учреждения образования. Есть форматы, которые позволяют соблюсти необходимые ограничения, организовав их в клубах. Пятидесятипроцентную рассадку в зале, например, - отметил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Впрочем, родители переживают, что директора школ не захотят рисковать и просто откажутся проводить школьные праздники, несмотря на стабилизировавшуюся ситуацию с «короной».