Ночь музеев во Владимирской области: суд на супергероями, селфи с ложками и огненное шоу

Фото музея Александровская слобода

Вечером 15 мая все музеи области откроют свои двери для посетителей. Правда, из-за коронавируса заполненность залов будет всего 50 процентов, а значит, билеты на некоторые мероприятия стоит купить заранее.

В этом году акция пройдет под девизом «Больше, чем музей». Итак, чем же будут удивлять жителей региона?

Музей-заповедник во Владимире

В 19 часов в «Палатах» представят обновленную интерактивную экспозицию «Прогулка по старому городу». Одним из заметных событий там же станет научное ток-шоу «Суд над супергероями», на котором с помощью ученых будет сделана попытка доказать абсурдность существования Стражей галактики. Бедный Грут!

В 21.30 в Дворцовом зале признанные поэты Игорь Бирюков и Полина Орынянская прочтут свои стихи в сопровождении Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии.

Также здесь посетителей ждут мастер-класс заслуженного художника России Владимира Севостьянова, концерт фольклорного ансамбля «Радуница», кукольные спектакли и авторские экскурсии.

В арке Золотых ворот будет организована бесплатная экскурсия на тему: «Александр Невский – великое имя России». В Историческом музее пройдет увлекательная викторина, а в экспозиции «Старый Владимир» можно будет послушать дуэт «Voice» (скрипка, саксофон).

Концерт в музее Хрусталя. Фото ВСМЗ

Цена билета: все экспозиции — 200 рублей, каждый музей отдельно — 100 рублей.

Центр ИЗО

В 19 часов состоится открытие постоянной музейной экспозиции «Владимирская школа живописи», раскрывающей истоки и особенности этого яркого художественного явления в искусстве.

На площадке II Всероссийской выставки «Скульптура малых форм. Графика» с 20.15 пройдут творческие встречи с ее участниками. Одним из главных мероприятий станет художественный показ «Рождение скульптуры» от члена-корреспондента Российской академии художеств Игоря Новикова. Он выполнит скульптуру девушки с натуры на глазах у посетителей. Заслуженный художник РФ Игорь Черноглазов проведет мастер-класс по созданию плакетки с 20.30.

В 22.00 выступит дуэт «AIIa Paganini». Павел Мумятов (скрипка) и Александр Марков (гитара) исполнят произведения Никколо Паганини, Клода Дебюсси, Энрике Гранадоса и Астора Пьяццоллы.

Вход свободный.

Музей ложки

. Фото: Виктория СУХОВА

С учетом практически закрытых границ в Музее ложки предлагают отправиться в путешествие! В музее есть экспонаты из 160 стран мира, а есть еще и отдельные города, штаты, провинции, достопримечательности - в общем, с ложками можно отправиться куда угодно! Специально для «Ночи музеев» в экспозицию добавят более 1000 экспонатов из запасников.

- Мы разделим глобус на мельчайшие частички - пазлы, вы вытягиваете их из нашего дорожного сундучка и ваша задача - найти в музее соответствующий этой точке на карте экспонат. А еще мы придумали новые варианты для селфи, устроим розыгрыш призов на тему путешествий, подготовили карточки-гадалочки «Где я проведу отпуск» и лотерею «Город моей мечты».Путешествие начинается от нашего указателя и памятника Князю Владимиру с 18 часов, - рассказали в музее.

Вход свободный.

Суздаль

В Суздальском кремле, в Крестовой палате, состоится концерт «Волшебная флейта», в котором примут участие Ольга Ивушейкова, доцент Московской консерватории, педагог в МССМШ имени Гнесиных, и Ульяна Живицкая – лауреат международных конкурсов, студентка 2-го курса Московской консерватории.

На открытой площадке Архиерейского двора выступит вокально-хореографический ансамбль «Русь». Примечательное действо подготовил Ивановский государственный музей им. Бурылина – «Живой лубок». Костюмированная программа состоится в Выставочном зале кремля в 21.00. Посетителей также ждут экскурсии по кремлю и Рождественскому собору.

Цена билета — территория Кремля — 60 рублей, территория + экспозиции — 100 рублей.

Гусь-Хрустальный

Музей хрусталя им. Мальцовых подготовит детские мастер-классы, экскурсии, концерты. В 18 часов начнется гала-концерт лауреатов Всероссийского музыкального фестиваля «Мещерский вернисаж», а в 20.30 будут петь молодые голоса России – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александр Жаренов и Надежда Красных. В программе – арии из опер, романсы, песни военных лет.

Цена билета — 100 рублей, посещение концерта — 100 рублей.

Муромцево

В уютном выставочном зале Усадьбы Храповицкого в 18.00 начнется концерт «Весна. Цветы и птицы». Произведения Грига, Рахманинова, Римского-Корсакова исполнит дуэт Сергея и Алины Васильевых.

Цена билета — 50 рублей.

Муром

Мероприятия будут проходить на двух музейных площадках: в Выставочном центре на Московской и в Художественной галерее (ул. Первомайская, 6).

На улице Московской пройдет арт-пленэр и фестиваль рисунка на асфальте. Будут работать фотозоны и творческие площадки клубов исторической реконструкции «Вареж» и «Железные клены», команды Тиминой «Welcomе», «Хлебной горницы». В 18.30 пройдет выступление духового оркестра войсковой части 11105, выступление народного коллектива эстрадного ансамбля «Rio Grande». В 21.10 — концерт кавер-группы «Джамбо Джаз» (Владимир), в 22.30 — выступление диджея-саксофониста Евгения Рослякова (Нижний Новгород).

В Выставочном центре можно будет посетить экспозиции и выставки, пройти квест «Загадки Ильи Муромца». В 19 часов— презентация выставки «И. С.Куликов — мастер портрета».

Вход свободный.

Гороховец

В течение всей акции гороховчане и гости города смогут бесплатно посетить основные объекты Гороховецкого историко-архитектурного музея: музей купечества «Дом Ершова (Сапожникова)», археологическую экспозицию «Дом Канонникова», музей технической мысли «Дом Морозова», арт-салон «Дом Канонникова».

Кроме того, в Доме Ершова с 15 до 16 часов пройдет программа с фокусами и иллюзиями «1+1», а с 20 до 21 часа приглашают на демонстрацию нового оборудования «Больше чем музей: AR и VR».

В музее технической мысли в 20 часов начнется шоу световых картин «Перфоманс в музее» с мастер-классом.

Александров

Насыщенная программа ждет вас в «Александровской слободе». С 17 до 22 часов — бесплатное посещение всех экспозиций и выставок музея.

Посетителей ждет квест «Загадки старой Слободы» (цена — 150 рублей), на территории Потешного двора устроят катание на древнерусских круглых качелях, пройдут мастер-классы по изготовлению изразца, куклы-оберега; по украшению экосумки методом ручной набойки, по кузнечному ремеслу, будет работать крестьянский тир и ярмарка мастеров. Все мастер-классы платные — 150-200 рублей.

В 18.00 — спектакль-скоморошина «Потеха для смеха». Детский театр «Совенок» (Киржач). В 19.00 — концерт образцового хореографического коллектива «Зарянка» (Александров), в 20.00 — концерт группы «Ретро» (Александров), в 21.30 — огненное шоу «Путь солнца».

Ковров

В 19.30 в Историко-мемориальном парке состоится экскурсия "Тайны старого парка". Вход - по предварительной записи.

В музее природы и этнографии с 10 до 16 часов пройдет военизированное интерактивное занятие для учащихся младших классов «Тяжело в учении— легко в бою» (по предварительной записи).

В это же время на ул. Дегтярева, 6а состоится занятие для детей о традициях и обычаях семьи известного конструктора-оружейника «В гостях у семьи Дегтяревых» (по предварительной записи).

Цена билета - от 50 рублей