Владимирцев чаще всего штрафуют за нарушение правил благоустройства и ночной шум

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Как оказалось, владимирцы часто не соблюдают требования местного законодательства. Так за три первых месяца этого года за нарушение закона «Об административных правонарушениях во Владимирской области» составлено 406 протоколов, большинство из них в отношении обычных горожан – 300. 75 раз к ответственности привлекли юридических лиц, а 31 раз – должностных. До суда не дошел ни один протокол (штраф все равно платить пришлось). Четыре дела прекратили до рассмотрения, часть – 25 – направили в региональную Госинспекцию административно-технического надзора, а основную массу в административные комиссии.

Какие же нарушения допускают владимирцы? Чаще всего жителей и организации привлекали к ответственности по статье «Нарушение гражданами, должностными или юридическими лицами правил благоустройства и содержание территорий в населенных пунктах». Таких нарушений набралось 199. Кстати, для граждан за это нарушение грозит штрафом от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), должностным лицам – от 10 до 30 МРОТ, юридическим – о 50 до 100 МРОТ.

182 раза владимирцев привлекли к ответственности за нарушение «закона о тишине». Напомним, в области с 23 часов до 6 утра запрещено шуметь, громко смотреть телевизор или слушать музыку, петь, свистеть, кричать и играть на музыкальных инструментах. За это можно отделаться предупреждением, а можно отдать от трех до пяти МРОТ.

Также владимирцев девять раз привлекли к административной ответственности за незаконное размещение рекламных вывесок и шестнадцать – за нестационарную торговлю в неположенных местах.

Кстати, не все владимирцы и предприниматели, в отношении которых составили административные протоколы, получают наказание. Административные комиссии прекратили 46 дел, либо ограничившись устным замечанием из-за малозначительности правонарушения, либо посчитав, что нарушения вовсе не было. В итоге за первый квартал владимирцам выписали 258 штрафов на 857 600 рублей, еще 63 нарушителя получили предупреждения. Правда, собрать все штрафы пока не удалось – сегодня горожане-нарушители выплатили всего 175 тысяч рублей, причем 160 с лишним из них - добровольно. Взыскать долги по 49 делам пытаются судебные приставы, но пока им удалось пополнить бюджет только на 14 200 рублей штрафов.