После трагедии в Казани владимирские чиновники оценят безопасность школ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия в Казани, где бывший выпускник открыто пришел в школу с ружьем и устроил стрельбу, отозвалась очевидным резонансом во Владимирской области – руководство региона и областной столицы не только выразило соболезнования, но и пообещало проверить безопасность местных школ.

- По всем школам Владимирской области с сегодняшнего дня пойдет усиление режима безопасности. Совместно с правоохранителями, надзорными органами, органами местного самоуправления департамент образования области проверит все школы на предмет охраны, в том числе - на наличие договоров с Росгвардией. Я отдал такое поручение, - сообщил губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях.

Глава Владимира Андрей Шохин также санкционировал внезапные проверки антитеррористической защищенности городских школ. Хотя на оперативном совещании в мэрии отметили, что все муниципальные учреждения образования оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, внеплановые проверки будут способствовать ответственной работе администраций школ и охранников. В частности во владимирских школах проверят, как работают системы охраны, « тревожные кнопки», системы видеонаблюдения, а также оценят, насколько эффективны школы сотрудничают с полицией и спецслужбами.

По итогам оперативного совещания владимирским управлением образования 11 мая издан приказ «О выполнении мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных учреждений». Согласно документу, от руководства школ требуется обеспечить соблюдение пропускного и внутришкольного режимов, проверить состояния ограждений и входных дверей, а также предотвратить бесконтрольное пребывание посторонних лиц и машин на территории школ и рядом с ними. Правда, не совсем понятно, как это сделать: около многих школ практически не зарастает народная тропа – люди проходят через школьный двор, чтобы сократить дорогу, здесь гуляют мамы с детьми и тренируются подростки и молодежь. Кстати, в ряде владимирских школ уже отреагировали на нововведение, провели экстренные педсоветы, сняв учителей с уроков, и предупредили, что с завтрашнего дня попасть в школу можно будет только по специальному пропуску – кампусной карте, которая позволяет пройти через турникет.

У владимирских родителей очередные проверки энтузиазма пока не вызывают: они боятся, что из-за этого родителям запретят присутствовать на последних звонках в школах, которые должны состояться буквально через несколько дней. Другие переживают, что под предлогом усиления мер безопасности вновь вернут поборы на охрану. Напомним, с февраля этого года мэрия взяла расходы на охрану школ на себя, а до этого годами за нее платили родители учеников.

Кстати, хотя огнестрельное оружие во владимирские школы пока не проносили, ЧП с холодным оружием случались, правда, без жертв. Осенью 2019 года четырнадцатилетний подросток, ученик 8 класса школы №41, на перемене пронес в школу топорик для разделки мяса, которым начал угрожать сверстникам. На входе в здание школы установлены турникеты, а около них сидела охранница. Но восьмиклассник просто перепрыгнул через один из турникетов и бросился к классу, где в это время шел урок. Но добежать не успел – мальчика догнала и остановила охрана. Как рассказывают сотрудники школы, все произошло очень быстро, учителя только успели увести оставшихся на продленку детей в классы и закрыть их там, опасаясь развития событий. Кстати, оружие мальчик не прятал – нес в руках.