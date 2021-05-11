От 15 000 и больше: владимирские мамы подсчитали, сколько тратят в месяц на еду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В популярном женском сообществе Владимира «Женсовет» (что в ВК) обсудили, во сколько обходятся ежедневные завтрак, обед и ужин обычной семьи каждый месяц. Минимальная сумма, которая выходит на двух родителей и ребенка-дошкольника – пятнадцать тысяч. Впрочем, как уверяет сама мама, так получается не из экономии – просто они тщательно выбирают продукты и не привыкли наслаждаться разносолами.

- Мы выбираем самые простые продукты, чем проще – тем лучше. Если сыр – то без добавок и не плавленый, если кефир – то обычный. Никаких несезонных овощей-фруктов, сладкое по минимуму, не берем полуфабрикаты, консервы, йогурты из рекламы, готовые соусы и газировки. Раза два к год можем заказать роллы. Печенье к чаю самое простое, муж любит овсяное, иногда плитку шоколада можем взять. Морепродукты типа креветок и мидий не едим, качество плохое и пользы никакой. Мясо берем в закупке. Кофе растворимый почти не пьем, на завтрак у нас часто овсянка с сухофруктами и на воде, у ребенка на молоке. Мы обычно, когда идем закупаться, тратим две тысячи максимум – это если с мясом, если нет – полторы тысячи и дня четыре можно не думать о продуктах, - делится своими секретами Юлия.

Кстати, такой подход одобряют диетологи: сезонные овощи, свежее мясо и молочка с минимумом красителей и консервантов – основа здорового питания, но большинство признается: жить без маленьких излишеств скучно. Другие родители, укладывающиеся в такую же сумму, уверяют, что семейный бюджет спасает детский сад – дети в будни большей частью едят именно там, дома максимум перекусывают.

Впрочем, большинство владимирских хозяек тратят значительно больше.

- Семья четыре человека, в продуктовом магазине уходит 1200-1300 в день плюс дети всегда что-то хотят. Дорожает все каждый день, - сетует Анастасия Машарова.

Максимум, который тратят владимирцы на продукты – 44 тысячи на двух взрослых и еще восемь тысяч на детское питание. Но большинство укладывается в более скромную сумму – 25-30 тысяч на родителей и дошкольника, посещающего садик. Если детей двое, то сумма возрастает тысяч на пять в среднем. Кафе и заказ пиццы с роллами домой в эту сумму не входит.

Хотя суммы отличались, в одном хозяйки сошлись: сегодня дороже, чем вчера. По признанию хозяек, год назад у них в среднем уходило тысяч на десять меньше. Владимирстат согласен с владимирскими хозяйками: по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены выросли на 2,1%, за год разница в ценах еще значительнее - например, набор продуктов для традиционного кулича стал дороже почти на 12%. В марте продукты подорожали и по сравнению с февралем: мясо кур – на 5,9%, окорочка куриные – на 5,3%. Яйца куриные подорожали - на 7,3%, рост цен на сахар-песок составил 3,2%, на масло подсолнечное - на 0,6%. Среди других продовольственных товаров отмечен значительный рост цен на кальмары мороженые – на 13,3%, майонез – на 7,3%, соки фруктовые – на 4,6%, шоколад – на 3,3%, вермишель – 2%. Немного дешевле стали свежие огурцы, помидоры, зелень и апельсины, зато подорожали: свекла – на 26,1%, морковь – на 18,1%, картофель – на 14,2%, капуста белокочанная – на 8,8%, лук репчатый – на 5,4%, виноград – на 4,3%.