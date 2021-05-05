Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 мая 2021 года: за сутки всего 51 заболевший!

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже два дня подряд во Владимирской области число заболевших коронавирусом неуклонно уменьшается. Причем в эти же два дня устанавливаются новые минимальные значения для 2021 года.

Вот и 5 мая установлен минимум – 51 заболевший за сутки. До этого минимальным значением было 54 новых случаев. Эта цифра была зафиксирована 4 мая. Отдельно стоит отметить, что с каждым днем все меньше становится заболевших в областном центре, который лидировал по этому показателю почти всю пандемию. Лидирует Владимир и сейчас. Но вот 5 мая здесь заболели Covid-19 всего 11 человек.

А вот как в целом распределились случаи по районам Владимирской области:

- 11 сл. в г. Владимире,

- по 5 сл. в Муромском и Петушинском районах,

- по 4 сл. в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах,

- по 3 сл. в Александровском и Юрьев-Польском районах,

- по 2 сл. в Суздальском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Судогодском, Камешковском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 216 случаев заболевания (7381 сл. в г. Владимире, 3925 сл. в Гусь-Хрустальном, 3542 сл. о. Муром, 2306 сл. в Ковровском, 2020 сл. в Александровском, 1884 сл. в Петушинском, 1417 сл. в Кольчугинском, 1358 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1216 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 982 сл. в Киржачском, 893 сл. в Меленковском, 736 сл. в Гороховецком, 698 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 498 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

Впрочем, это не означает, что прививаться от коронавируса не стоит. Делать это необходимо. Напомним, прививку от коронавируса можно сделать в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура). Горожан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.