Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 мая 2021 года: в 33 регионе за сутки заболели 54 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И мы начнем сразу с хороших новостей – во Владимирской области установлен новый минимум для 2021 года.

На 11 часов утра 4 мая 2021 года в 33 регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 54 человек. До этого суточным минимумом было 55 случаев. Он был установлен 2 мая. Так что обновления «рекорда» пришлось ждать не так уж и долго. В довершение всего стоит отметить, что вчера впервые с 19 апреля не было ни одного умершего от Covid-19. Правда, уже сегодня, 4 мая было зафиксировано 4 летальных исхода.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 12 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Муромском и Петушинском районах,

- по 5 сл. в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Кольчугинском районах,

- 4 сл. в Киржачском,

- по 3 сл. в Александровском и Суздальском районах,

- 2 сл. в Юрьев-Польском,

- по 1 сл. в Гороховецком, Судогодском и Камешковском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 165 случаев заболевания (7370 сл. в г. Владимире, 3921 сл. в Гусь-Хрустальном, 3537 сл. о. Муром, 2302 сл. в Ковровском, 2017 сл. в Александровском, 1879 сл. в Петушинском, 1355 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1413 сл. в Кольчугинском, 1214 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 978 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 735 сл. в Гороховецком, 697 сл. в Камешковском, 689 сл. в Селивановском, 497 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

Тем временем, владимирское «Торпедо» неожиданно столкнулось с коронавирусом, но не напрямую, а опосредованно. Следующий матч футбольная команда проведет без зрителей, так как в Коломне решили не пускать болельщиков на стадион по причине угрозы нового развития пандемии. В итоге, матч владимирские фанаты смогут увидеть лишь в интернете. Как написано на официальном сайте «Торпедо», за день до матча, который состоится 5 мая (то есть уже сегодня), на главной странице появится ссылка на видеотрансляцию, которую будет вести пресс-служба владимирского клуба.

Напомним, что во Владимирской области зрителей пускают, но билеты продают не на все места. Из-за коронавируса пока речь идет лишь о 50-процентном заполнении стадионов.