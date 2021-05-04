В Коврове разработали интерактивную карту разбитых дорог

. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центр управление регионом перед майскими праздниками пришло больше тысячи обращений от жителей. Самыми популярными по традиции являются вопросы и жалобы, связанные с дорогами, благоустройством, здравоохранением и коммуналкой.

- Самыми активными были жители Коврова, Гусь-Хрустального и Вязниковского района, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3) редактор ЦУР Евгения Арефьева. - Было обращение по поводу разбитой дороги между поселком Андреево и Тюрмеровкой. В ближайшее время дорогу ждет ямочный ремонт. Новый асфальт положить там нельзя, поскольку идет строительство трассы М-12 и проходящие большегрузы просто разобьют новую дорогу.

Кроме того, специалисты Центра управления регионом увидели в социальных сетях ролик жителей Коврова, которые сняли дороги словно после бомбежки. Информацию тут же передали в местную администрацию.

Как пояснила глава города Елена Фомина, в этом году из области Коврову было выделено 117 миллионов 346,5 тысячи рублей на приведении дорог в порядок. На эти деньги будут капитально отремонтированы четыре участка на улице Муромская, улице Космонавтов (от улицы Муромской до дома №2/4 по улице Космонавтов), улице Фрунзе, улице Димитрова (от улицы Муромской до улицы Сосновой), а также дорога на Зарю. Срок выполнения работ – до 1 июля. Кроме этого, ямочный ремонт пройдет на 43 улицах города.

Интерактивная карта дорог в Коврове.

Специалисты ЦУР совместно с администрацией Коврора разработали интерактивную карту, на которой отображены дороги, подлежащие ремонту. На карте будет обновляться информация об участках улиц, где ведется ремонт полотна. Таким образом, каждый горожанин, зайдя на карту, сможет оценить ход ремонта дорог.

Что касается сферы здравоохранения, то зафиксировано 221 обращение. Горожане жалуются на то, что им не выдают сертификат после вакцинации от коронавируса, на нехватку врачей в Александровском районе, Мстере и Лакинске.

- Кроме того, мы получили жалобу от фельдшеров Радужного. Они были недовольны тем, что их лишили комнаты отдыха, фактически закрыв ее на ключ. После нашего обращения в департамент здравоохранения для фельдшеров снова открыли комнату отдыха. Только вместо кроватей там поставили кушетки. Будем и дальше следить за развитием ситуации, - подчеркнула Евгения Арефьева.