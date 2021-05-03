Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 мая 2021 года: 119 умерших за 33 дня

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установить новый минимум для 2021 года по суточной заболеваемости коронавирусом 3 мая не удалось. Количество случаев за последние сутки увеличилось на одного заболевшего.

В итоге, на 10 часов утра 3 мая 2021 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились все эти случаи по районам региона:

11 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Муромском,

по 6 сл. в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах,

по 5 сл. в Киржачском, Кольчугинском и Суздальском районах,

4 сл. в Ковровском,

по 2 сл. в Камешковском и Александровском районах,

по 1 сл. в Юрьев-Польском, Судогодском и Гороховецком районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 111 случаев заболевания (7358 сл. в г. Владимире, 3916 сл. в Гусь-Хрустальном, 3531 сл. о. Муром, 2297 сл. в Ковровском, 2014 сл. в Александровском, 1873 сл. в Петушинском, 1408 сл. в Кольчугинском, 1353 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1211 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 974 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 734 сл. в Гороховецком, 696 сл. в Камешковском, 689 сл. в Селивановском, 496 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

При этом стоит отметить, что в последние дни опять наметилась тенденция к росту числу умерших за сутки. Вот, вчера, 2 мая было восемь летальных исходов. Да и вообще, с 19 апреля у нас не было ни одного дня, чтоб без смертей. А всего, начиная с 1 апреля в регионе скончались от Covid-19 119 человек. То есть в среднем получается, если округлить, где-то 4 умерших в сутки.

Так что не торопитесь снимать маску, особенно если вы относитесь к старшему поколению.