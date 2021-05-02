Владимирцы встретили благодатный огонь

. Фото: Виктория СУХОВА

2 мая православные отмечают Пасху. Из-за коронавирусных ограничений праздник не был масштабным — крестный ход отменили, а местом встречи благодатного огня стали не Золотые ворота, а Успенский собор.

. Фото: Виктория СУХОВА

По всему периметру установили ограждения вдоль которых собрались жители областного центра. Примечательно, что пожилых прихожан было не так много, как в прежние годы, у собора стояли преимущественно молодые люди, а также родители с детьми. Всего собралось почти 600 человек.

. Фото: Виктория СУХОВА

В 16 часов началось богослужение, после которого митрополит Владимирский и Суздальский Тихон начал кидать собравшимся верующим окрашенные яйца. Владимирцы радостно ловили «крашенки» и складывали их в свои корзинки и сумки.

. Фото: Виктория СУХОВА

После этого появился мерседес, откуда вынесли благодатный огонь. Одни владимирцы протягивали свечи и ладанки, другие подносили руки к огню и умывались им, веря, что он избавит их от болезней. Горожане, которые не успели получить огонь из рук священнослужителей, просили поделиться им других верующих.

. Фото: Виктория СУХОВА

После раздачи благодатного огня в Успенском соборе начался пасхальный концерт. Частицы огня будут переданы во все епархии Владимирской области.

. Фото: Виктория СУХОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ночь с 1 на 2 мая митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Пасхальные торжества в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря. На праздничном богослужении присутствовал губернатор Владимир Сипягин и его заместитель Александр Ремига.

. Фото: Виктория СУХОВА

Также в полночь традиционно прошел крестный ход по территории монастыря.

. Фото: Виктория СУХОВА