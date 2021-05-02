Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 мая 2021 года: семь процентов владимирцев сделали прививку от Covid-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах по традиции — Владимир с 12 заболевшими. По 6 случаев в Киржачском и Кольчугинском районах, по 5 - в Муромском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Ковровском районах, 4 случая в Суздальском, 2 - в Камешковском, по 1 -в Юрьев-Польском, Александровском, Судогодском, Гороховецком, Селивановском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 32 055 случаев заболевания (7347 сл. в г. Владимире, 3910 сл. в Гусь-Хрустальном, 3524 сл. о. Муром, 2293 сл. в Ковровском, 2012 сл. в Александровском, 1867 сл. в Петушинском, 1403 сл. в Кольчугинском, 1352 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1206 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 969 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 733 сл. в Гороховецком, 694 сл. в Камешковском, 689 сл. в Селивановском, 495 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

В областной столице первый компонент вакцины привит 24007 горожанам. Оба компонента вакцины получил уже 17442 человека, а своей очереди на прививку ожидает 2151 человек.

Как отмечают в мэрии, запас вакцины во Владимире есть. Напомним, прививку от коронавируса можно сделать в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура). Горожан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.