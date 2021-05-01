Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 мая 2021 года: в регионе отменили режим самоизоляции для пенсионеров

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 мая 2021 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 13 случаев во Владимире, 7 - в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Киржачском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Суздальском, 4 - в Петушинском, 4 - в Ковровском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Александровском, 1 - в Меленковском, 1 - в Судогодском, 1 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 1 - в Вязниковском, 1 - в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 000 случаев заболевания, из них 7335 случаев Владимире, 3905 - в Гусь-Хрустальном, 3519 – в округе Муром, 2288 - в Ковровском, 2011 - в Александровском, 1862 - в Петушинском, 1397 - в Кольчугинском, 1351 - в Юрьев-Польском, 1259 - в Вязниковском, 1202 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 963 - в Киржачском, 891 - в Меленковском, 732 - в Гороховецком, 692 - в Камешковском, 688 - в Селивановском, 494 - в Судогодском, 398 - в городе Радужном.

Губернатор внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. С 1 мая на время действия режима повышенной готовности во Владимирской области жителям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Однако это требование необязательно и наконец люди старшего возраста смогут гулять и ездить по делам свободно. Напомним, в начале апреля режим самоизоляции для них уже отменяли, но через несколько часов вернули. Вместе с тем в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный. Кроме того, в штатном режиме Департамент социальной защиты населения организует предоставление социальных услуг на дому.