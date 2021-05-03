С ремонтом владимирского драмтеатра власти обещают определиться к концу лета

Владимирский театр драмы Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Когда в марте в администрации Владимирской области появился еще один вице-губернатор Григорий Вишневский, сразу стало известно, что он возьмет на себя часть социального блока, в том числе, культуру. И когда 30 апреля чиновник дал первую конференцию, его буквально завалили вопросами о ремонте зданий, относящихся к культурной сфере. Выбрать было из чего – тут и сгоревший драмтеатр, и обвалившася стена Свято-Троицкого храма в Муроме, и плачевное состояние памятников белокаменного зодчества, относящихся к ведению ВСМЗ.

Кадровые решения по драмтеатру пока приниматься не будут

Пожар в драмтеатре произошел еще 29 июня 2020 года. То есть еще пара месяцев и уже год, как со зданием ничего не могут сделать. Естественно, у Вишневского спросили – когда ремонт?

- Дата восстановления драмтеатра еще не определена, - признал вице-губернатор. – Дело в том, что мы до сих пор не установили стоимость ремонта. Она станет ясной только после окончательной разработки научно-проектной документации реконструкции. Пока «Облстройзаказчик» принял все первые разделы разработки и получил положительные заключения по экспертизе. Теперь документы находятся на изучении в областной инспекции по охране объектов культурного наследия. Готовность документов у нас запланирована на ноябрь. Но мы хотим закончить все эти подготовительные работы к концу лета.

При этом в «белом доме» не планируют пока принимать какие-то кадровые решения по руководству драмтеатра. Как сказал Григорий Вишневский, он в курсе, что по пожару заведено уголовное дело и ведется расследование.

- Я изучал документы по пожару, когда вступил в должность, - сказал он. – И пока по моим сведениям со стороны руководства драмтеатра не выявлены нарушения в плане эксплуатации здания. И пока расследование не закончится, я точно не буду принимать никаких кадровых решений.

Напомним, что после того, как пожарные потушили возгорание во владимирском драмтеатре, начали говорить об ущербе для театра, где как раз незадолго до этого проводился серьезный ремонт. Говорилось о сотнях миллионах рублей ущерба, но эти цифры не окончательны.

До дня Петра и Февронии стену не восстановим

Спросили Вишневского и про обрушение стены Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме, которое случилось 19 апреля. Тогда стена, которую уже собирались ремонтировать, просто осыпалась. И пока до сих пор она не восстановлена.

- Учитывая, что монастырь принадлежит Епархии, мы не можем вмешиваться в процесс ремонта, лишь помогать и содействовать, - сказал чиновник. – Я знаю, что ущерб не оценен до сих пор. Зато точно известно, что средства на восстановление придется запрашивать на федеральном уровне. Все-таки памятник федерального значения. В Минкульт мы уже обратились. Но до 8 июля стену точно не восстановят.

Акцент на дне Петра и Февронии сделан не просто так. Дело в том, что стена обвалилась ровно в том месте, где располагается памятник святым. Так что на праздник многим туристам придется поглазеть на дыру в стене.