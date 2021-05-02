Погода на майские праздники 2021 во Владимире: ждем потепления ко Дню Победы

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Длинные майские выходные как никогда располагают к долгим прогулкам, поездкам и, конечно же, шашлыкам. Однако погода подпортит планы жителей 33 региона.

До 6 мая синоптики не обещают больше 15 градусов тепла. Будут идти дожди и дуть сильный ветер. Такая погода не совсем обычна. Во всяком случае, температура в это время обычно на 3-5 градусов выше.

Хорошо хоть, что с погодой на Пасху все-таки повезет. 2 мая — сухо, а местами даже солнечно. Столбик термометра замрет на отметке +10 градусов.

3 мая гулять можно будет только в резиновых сапогах и под зонтами. Синоптики прогнозируют сильный дождь, выпадет больше 13 миллиметров осадков — практически половина месячной нормы. Но если в полдень обещают +11 градусов, то к вечеру может потеплеть до +16 градусов.

4 мая порывы ветра будут достигать 8-15 метров в секунду, местами небольшой дождь. 5 мая ожидается переменная облачность и 6 градусов тепла. 6 мая областной центр снова накроет дождь и сильный ветер.

Заметно потеплеет уже 7 мая, усилится южная тяга ветров, воздух прогреется до +13 градусов. Такая же температура сохранится и накануне Дня Победы, однако снова будет дождливо. 9 и 10 мая обещают до +15, +17 градусов, но не исключены дожди. Надо заметить, что прогнозы могут не соответствовать реальной погоде, так как метеорологическая обстановка зависит от многих факторов. Учитывайте это при планировании отдыха.

Посмотрим, что говорят о погоде приметы. Май холодный — год хлебородный. Частые дожди и туманы — к плодородному году. Май сырой — июнь сухой. Град в мае — к градобойному лету. Развернулись листья дуба – ждите похолодания. Распустилась береза – черемуха и сирень зацветут через неделю. Много журавлей появилось в мае — к засухе. Много хрущей (майских жуков) в мае — к засухе.

Если верить этим приметам, то год будет богатым на урожай. Ну что ж, проверим осенью!