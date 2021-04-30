Праздники во Владимире: Парада Победы не будет, а день Петра и Февронии хотят отметить по максимуму

А вот возложение венков к Вечному огню во Владимире все-таки будет. Фото: Александр УТКИН

С 18 марта 2021 года в структуре администрации Владимирской области появился еще один вице-губернатор Григорий Вишневский. Он объединил сразу много направлений, начиная от здравоохранения и заканчивая культурой. И вот 30 апреля он дал первую пресс-конференцию. Естественно, очень много вопросов к нему были связаны с тем, как мы будем отмечать предстоящие праздники.

Военной техники на улицах не бывать

В первую очередь, Григорий Вишневский отметил, что 9 мая во Владимире не состоится традиционный парад Победы. Впрочем, повторения сценария 2020 года тоже не будет.

- Да, о проведении парад Победы во Владимире речи не идет, все-таки слишком велик еще риск возвращения коронавируса, - сказал вице-губернатор. – В Роспотребнадзоре до сих пор не уверены, что после майских праздников заболеваемость коронавирусом вновь не вырастет. Однако локально в областном центре будет проводиться множество мероприятий. Так что 9 мая в этом году мы отметил полноценно.

Григория Вишневского спросили, а в чем разница между Парадом Победы и празднованием 6 мая в 17 часов на площади Победы областного фестиваля духовых оркестров, где также планируется много зрителей, ведь вход свободный. На это чиновник ответил, что для них просчитать риски и организацию фестиваля было легче, поэтому фестиваль разрешили.

Кстати, в Суздале при этом 9 мая планировали парад военной техники. По своей сути, он должен был заменить владимирский. Однако как раз 30 апреля в администрации Суздаля заявили, что проход колонны военной техники в древнем городе отменяется. А ведь там должно было быть 30 военных машин. В основном, ГАЗы, но были все-таки и БТР, а также одна «Катюша»!

Семья, любовь и верность в полном объеме

А вот к июлю можно ожидать, что пандемия Covid-19 отстанет от нас окончательно. Поэтому в «белом доме» планируют отметить день Петра и Февронии максимально. То есть 8 июля в Муроме можно ожидать традиционный концерт с участием звезд российской эстрады и фигур первой величины.

- Мы планируем отпраздновать день семьи, любви и верности максимально не в формате онлайн, - сказал Григорий Вишневский. – То есть с приглашением федеральных чиновников, представителей первого канала. Главное, чтобы тенденции по пандемии сохранялись. В любом случае, окончательное решение будет принято только ближе к делу. После майских праздников мы проведем совещание по этому вопросу, на которое будут приглашены и федеральные чиновники. Все-таки этот праздник имеет российский масштаб.

Напомним, последний раз День семьи, любви и верности праздновался с настоящим размахом еще в 2019 году, то есть до пандемии. У большинства владимирцев он ассоциируется с концертом звезд шоу-бизнеса, показываемым по первому каналу, а также с ромашкой и четой Медведевых, бывших инициаторами данного праздника. Каждый год на праздничные мероприятия приезжают люди с разных концов страны.