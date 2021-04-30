Во Владимире начался сезон фонтанов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Произошло это 30 апреля. При этом сотрудники «Владимирводоканала», обслуживающие объект, признались, что подготовку к открытию сезона начали еще в середине апреля.

- Персонал налаживал системы автоматизации, проверял работу насосов, герметизацию, состояние чаш, - рассказал главный энергетик МУП «Владимирводоканал» Андрей Киселев.

По словам специалистов, музыкальный фонтан зиму пережил хорошо, и никаких проблем с ним не возникло.

После запуска к фонтану потянулись мамы с детьми и любопытные горожане с телефонами — всем хотелось запечатлеть ожившие «гейзеры». Но самыми первыми на работающий фонтан слетелись голуби — целой стаей они бросились купаться, расправляли крылья и подставляли свежей воде свои серые бока.

Правда, пока фонтан работал «молча» - музыка у него включается только по вечерам. Работать он будет с 10 утра до 11 вечера в автоматическом режиме. Время от времени фонтан будут выключать на профилактику.

По словам главного энергетика, если позволит погода, фонтаны в этом году будут работать вплоть до конца сентября. Кстати, сотрудники «Владимирводоканала» признались, что и музыкальное сопровождение может быть обновлено.

- Возможно, и новые композиции тоже добавим — что-нибудь придумаем, - сказал Андрей Киселев.

Как сказали в мэрии, 1 мая станет первым «официальным рабочим днем» всех городских фонтанов Владимира. Всего же во Владимире функционирует 11 городских фонтанов, находящихся на балансе муниципального «Владимирводоканала». Кроме музыкального фонтана, находящегося на Театральной площади, в областном центре действуют следующие фонтаны:

- в сквере «Липки»,

- в Молодежном сквере,

- у дома № 1 по улице Луначарского,

- у дома №95 по улице Горького (офис «Владимирводоканала»),

- на спуске к стадиону «Торпедо»,

- у дома №4 по улице Никитской,

- на площади у Дома культуры молодёжи,

- на Вокзальном спуске,

- у дома №15 по улице Октябрьской (микрорайон Оргтруд),

- в Центральном городском парке культуры и отдыха,

- в Патриарших садах.