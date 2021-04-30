Коронавирус во Владимирской области , последние новости на 30 апреля 2021 года: владимирцы могут сделать прививку от Covid-19 в мобильных пунктах

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:12 - во Владимире, по 6 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 5 - в Петушинском, по 4 - в Киржачском, Кольчугинском, Ковровском районах, по 3 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 2 - в Меленковском, Александровском, Судогодском, Камешковском, Гороховецком районах и 1 случай в Вязниковском районе.

Всего в регионе зарегистрирован 31 943 случая заболевания (7322 сл. в г. Владимире, 3900 сл. в Гусь-Хрустальном, 3512 сл. о. Муром, 2284 сл. в Ковровском, 2009 сл. в Александровском, 1858 сл. в Петушинском, 1392 сл. в Кольчугинском, 1349 сл. в Юрьев-Польском, 1258 сл. в Вязниковском, 1198 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 958 сл. в Киржачском, 890 сл. в Меленковском, 731 сл. в Гороховецком, 691 сл. в Камешковском, 687 сл. в Селивановском, 493 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

Во Владимирской области начали работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Теперь любой желающий может без предварительной записи привиться от Covid-19 бесплатно. Необходимо лишь взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС

29 апреля это можно было сделать во Владимире на площадке перед торговыми центрами «Ашан» и «Мегаторг», в Коврове перед торговым центром «Ковров молл», в Муроме у торгового центра «Зефир в мармеладе».

- Если услуга окажется востребованной, то выездные формы этой работы будут продолжены. Если жители области проявят интерес к этой инициативе, то начнем прорабатывать вопрос об открытии стационарных пунктов вакцинации в торговых центрах и в местах массового скопления людей, – отметил и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков.

Информацию о графике работы мобильных пунктов вакцинации можно получить в соответствующих больницах: Муромская городская больница №3 (г.Муром, ул. Войкова, 11 а), Ковровская городская больница №2 (г.Ковров, ул. Первомайская, 23), Городская больница №2 г.Владимира (г.Владимир, ул. Токарева, 3).

Кроме того, в главном вузе региона также открылись пункты вакцинации от Covid-19.

Многие студенты уже воспользовались возможностью и привились. А пару дней назад от ковида вакцинировались ректор Анзор Саралидзе и проректор Алексей Панфилов.

Ректор Анзор Саралидзе уже сделал прививку от коронавируса. Фото ВлГУ

- Чувствую себя хорошо! Мои родные – супруга, дочка, племянница – уже привились. Считаю, что вакцинация – это эффективный и надежный способ защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, от возможных осложнений после ковида! – поделился ректор.

Адреса пунктов вакцинации в вузе: ул. Горького, 87 (корпус № 1) и пр-т Строителей, 11 (корпус № 7).

Для того чтобы попасть на процедуру, необходимо записаться в дирекции института или у руководителя вашего подразделения.

На сегодняшний день в областном центре первый компонент вакцины получили 23 505 жителей. Оба компонента вакцины — 17 100 человек. Свой очереди на прививку ожидает 2 253 человека.