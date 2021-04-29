Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 апреля 2021 года: в регионе за сутки заболели 56 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области установлен новый минимум по числу заболевших коронавирусом за сутки в 2021 году. По данным Роспотребнадзора, на 9 часов утра 29 апреля 2021 года на территории 33 региона лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого минимальное значение было на уровне 58 случаев (это было 27 апреля).

А вот как распределились случаи по районам области:

- 15 сл. в г. Владимире,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 5 сл. в Муромском,

- 4 сл. в Петушинском,

- по 3 сл. в Ковровском, Киржачском и Александровском районах,

- по 2 сл. в Вязниковском, Суздальском, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском, Селивановском и Гороховецком районах,

- по 1 сл. в Судогодском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 885 случаев заболевания (7310 сл. в г. Владимире, 3894 сл. в Гусь-Хрустальном, 3506 сл. о. Муром, 2280 сл. в Ковровском, 2007 сл. в Александровском, 1853 сл. в Петушинском, 1346 сл. в Юрьев-Польском, 1257 сл. в Вязниковском, 1388 сл. в Кольчугинском, 1195 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 954 сл. в Киржачском, 888 сл. в Меленковском, 729 сл. в Гороховецком, 689 сл. в Камешковском, 687 сл. в Селивановском, 491 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

Тем временем, по состоянию на вечер 28 апреля во Владимире первый компонент вакцины привит 23047 жителям города. Оба компонента вакцины получил уже 16595 человек. Свой очереди на прививку ожидает 2500 человек.

Напомним, что вакцинация жителей Владимира от коронавируса проходит в семи лечебных учреждениях города. Граждане могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

- ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

- ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

- ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

- ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

- ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

- ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

- Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура). Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Ну, и под конец немного о хорошем. Все понимают, что врачи приняли на себя главный удар в борьбе с коронавирусом. Поэтому не удивительно, что многие до сих пор пытаются всячески отблагодарить их за тяжелый труд. А тут и повод появился – день скорой помощи. Вот активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с волонтерами акции взаимопомощи #МыВместе, представителями движения «Волонтеры культуры» поздравили медицинский персонал станции скорой помощи города Владимира с профессиональным праздником. Общественники торжественно передали медучреждению средства индивидуальной защиты, антисептик, бытовую технику, а также сердца-талисманы, сделанные накануне праздника детьми.