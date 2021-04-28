Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 апреля 2021 года: в регионе за сутки заболели 59 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на территории 33 региона на 9 часов утра 28 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На одного заболевшего больше чем вчера.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 14 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Петушинском и Александровском районах,

- по 5 сл. в Муромском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах,

- 4 сл. в Ковровском,

- по 3 сл. в Киржачском и Суздальском районах,

- по 2 сл. в Кольчугинском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Судогодском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 829 случаев заболевания (7295 сл. в г. Владимире, 3887 сл. в Гусь-Хрустальном, 3501 сл. о. Муром, 2277 сл. в Ковровском, 2004 сл. в Александровском, 1849 сл. в Петушинском, 1344 сл. в Юрьев-Польском, 1255 сл. в Вязниковском, 1386 сл. в Кольчугинском, 1193 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 951 сл. в Киржачском, 886 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 688 сл. в Камешковском, 685 сл. в Селивановском, 490 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

Тем временем, в регионе вовсю идет весенний призыв. И руководство военкоматов рассказало, как они стараются обезопасить призывников от коронавируса.

«Особое внимание уделяется безопасности. Здания, помещения и прилегающая территория призывных пунктов военных комиссариатов городов и районов, а также областного сборного пункта обрабатываются специальными средствами военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Владимирского территориального гарнизона», - рассказали военные.

Также в областном военном комиссариате сказали, что все сотрудники военных комиссариатов и медицинский персонал сделали прививки от коронавируса и якобы имеют устойчивый иммунитет. Отправляющиеся на военную службу призывники обеспечиваются масками, перчатками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования – до прибытия в воинскую часть.