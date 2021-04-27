Новый директор ВСМЗ Сергей Рыбаков: «Белокаменные памятники нельзя бросать на произвол судьбы»

Сергей Рыбаков и Александр Воронко. Фото: Полина Немчинова

На смену Светлане Мельниковой, с перерывами возглавлявшей ВСМЗ девять лет, пришел экс-член СовФеда Сергей Рыбаков. Генерал-майор Вооруженных сил России в отставке тесно связан с Владимирской областью – родился в селе Великово Гороховецкого района, в 2012 году стал главным федеральным инспектором по Владимирской области, через год назначен первым заместителем Губернатора Владимирской области, избран депутатом Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва на непостоянной основе, а с 2013 года представлял родной регион в Совете Федерации. Последние годы занимал должность председателя Правления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция».

Эффективный менеджер во главе музея

В Минкульте признают: его назначение на должность гендиректора музея может показаться неожиданным, но верят, что именно он приведет ВСМЗ к успеху.

- Жизнь не стоит на месте, и сегодня у музея открывается новая страница, - отметил директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Александр Воронко. – Музей вступает в новый период. Предвосхищая вопрос, который наверняка может прозвучать: да, у Сергея Рыбакова биография серьезная, человек он уважаемый, но почему музей? Дело в том, что прошлый год был очень непростым. Наша задача сделать так, чтобы музей звучал и на региональном, и на общероссийском, и на федеральном уровне. Фигура Сергея Евгеньевича, его связи и его потенциал будут способствовать этому. Он пользуется поддержкой и авторитетом, сможет решать вопросы, необходимые для успешной деятельности музея. Он отсюда, из этих мест, он понимает их специфику, знает, как привлечь туристические потоки как из России, так и из-за рубежа. Мы будем помогать ему в этом и поддерживать его. Эффективный менеджер при поддержке команды профессионалов способен сделать очень многое. Мы рассчитываем, что будут сохранены все традиции. Мы за стабильность, за стабильное поступательное движение вперед. Никаких маханий шашек, я уверен, не будет. Сергей Евгеньевич заточен на успех, а это очень важно.

Узнал о назначении только в пятницу

Сам Сергей Рыбаков говорит, что новое назначение для него – это большая неожиданность и ответственность. О новой должности он узнал только в пятницу, 23 апреля.

- Я обуреваем разными чувствами – и гордость, и чувство очень большой ответственности. Приложу все усилия, очень надеюсь, что меня поддержат. Конечно, это тяжелая и непростая творческая работа, я это прекрасно понимаю, - заявил новый гендиректор ВСМЗ.

Сергей Рыбаков признался, что огласить концепцию дальнейшего развития музея в первый день на новой работе он не готов. Но новый руководитель знает и о затяжном конфликте бывшего руководства музея с частными гидами, и о плачевном состоянии некоторых памятников белокаменного зодчества. Пообещал он, что все начатые проекты будут продолжены.

- Я сторонник того, что сначала нужно изучить ситуацию, а потом предпринимать какие-то действия. Надо сохранить все, что было наработано, а потом понять, как с этой позиции стартовать дальше. Экспозиции и выставки останутся, их достаточно долгое время разрабатывало большое количество людей. Возможно, появится что-то новое, но об этом позже. Проекты по реставрации разрабатываются, сейчас с этим надо разбираться. Все зависит от того, будут ли деньги, когда будут деньги. Я буду прилагать все усилия, чтобы деньги были. Такие памятники, как Золотые ворота, и другие белокаменные памятники, нельзя бросать на произвол судьбы, нельзя доводить до того, чтобы они находились в критическом состоянии, и их надо было спасать. Владимирская область уникальна, сравниться с ней может только Ярославская. Это маленькие исторические города, которые заслуживают не меньше внимания, чем Владимир и Суздаль. На этой должности я не могу не думать о Владимирской области в целом, которую я рассматриваю как жемчужное ожерелье исторических городов.

В середине июня Сергею Рыбакову предстоит выступить в Минкульте, доложить о своем видении будущего музея, его развитии и проблемах. После этого и будет понятно, куда будет двигаться ВСМЗ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, в Минкульте поблагодарили Светлану Мельникову за работу и отметили, что в музее она действительно служила, а не трудилась. На официальном представлении своего преемника она не присутствовала по уважительной причине: решала в Министерстве культуры вопрос с новой должностью. Ей предложат на выбор несколько вариантов, но окончательное решение останется за ней.

- Светлана Евгеньевна будет продолжать трудиться, но уже в новом качестве. Ее профессионализм и опыт никто не умаляет. Такими специалистами не разбрасываются, она на улице не останется, - заявил Александр Воронко.

Кстати, представитель Минкульта считает, что ничего удивительного в резком увольнении одного руководителя и назначении другого нет.

- Кадровые решения принимаются в один день. Это просто ротация кадров, - подчеркнул он.