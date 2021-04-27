Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 апреля 2021 года: заболеваемость в регионе достигла уровня октября

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и еще один психологический барьер пал – показатель суточной заболеваемости по Covid-19 опустился ниже 60 случаев за 24 часа.

Новые данные от Роспотребнадзора действительно внушают радость – на 10 часов утра 27 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В 2021 году это точно минимальное значение. Причем до этого минимумом был 61 заболевший. И был он установлен вчера.

Если же взглянуть на статистику по пандемии за весь период, то тут тоже есть, чему порадоваться. Все-таки последний раз 58 случаев «ковида» во Владимирской области фиксировали достаточно давно – еще 10 октября. К тому моменту «вторая волна» в регионе продолжалась уже две недели.

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А вот как распределились все случаи заболевания за последние сутки по районам региона:

- 13 сл. в г. Владимире,

- 7 сл. в Муромском,

- 6 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 5 сл. в Петушинском, Ковровском и Александровском районах,

- по 4 сл. в Киржачском и Вязниковском районах,

- по 2 сл. в Суздальском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Камешковском, Меленковском, Судогодском, Собинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 770 случаев заболевания (7281 сл. в г. Владимире, 3882 сл. в Гусь-Хрустальном, 3496 сл. о. Муром, 2273 сл. в Ковровском, 1998 сл. в Александровском, 1843 сл. в Петушинском, 1343 сл. в Юрьев-Польском, 1250 сл. в Вязниковском, 1384 сл. в Кольчугинском, 1190 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 948 сл. в Киржачском, 884 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 687 сл. в Камешковском, 684 сл. в Селивановском, 489 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).