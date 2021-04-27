Во Владимирской области за первый квартал суды оправдали только трех человек

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Районные и городские суды подвели итоги работы за первые три месяца этого года. Всего за первый квартал суды рассмотрели 1082 дела, а поступило в суды 1225 дел, в том числе девять – на повторное разбирательство. С присяжными заседателями за это время рассмотрели только одно дело.

Из почти тысячи осужденных большая часть была наказана за преступление небольшой тяжести – 319. 288 человек совершили тяжкие преступления, особо тяжкие – 77, а средней тяжести – 237. Чаще всего владимирцы попадались на кражах, преступлениях, связанных с наркотиками, и грабежах. Четырнадцать человек получили срок за убийство, четверо – за изнасилование, четверо – за убийство матерью новорожденного ребенка и доведение до самоубийства, по одному человеку осудили за коммерческий подкуп, дачу взятки и мелкое взяточничество.

Впрочем, не всегда рассмотрение дела заканчивалось вынесением приговора. Восемнадцать человек признали невменяемыми, а тринадцать дел вернули прокурорам. 335 человек получили реальный срок, а 41 человека освободили из-под стражи – это не только трое оправданных, но и те жители, уголовные дела в отношении которых прекращены. Кстати, в 2020 году за тот же срок уголовных дел рассмотрели меньше – 883, а осужденных было больше – 937. Зато убийств было всего восемь, изнасилований – три. Правда, краж было больше, а оправданных за три месяца не было вообще.

По-прежнему суды чаще всего поддерживают ходатайства следователей об аресте подозреваемых. Из 196 таких ходатайств, поступивших за три месяца, удовлетворено 183, а из 395 ходатайств о продлении срока содержания под стражей поддержали 383. Также семь человек отправили под домашний арест, в двадцати случаях продлили домашний арест.

Впрочем, гражданских и административных дел в суды за это время поступило значительно больше – 6520 (6232 окончено). Чаще всего в судах оспаривали решения чиновников или органов местного самоуправления, на втором месте шли жилищные споры, а на третьем – взыскание налогов с жителей. Пятьдесят пять раз владимирцы обращались в суды, чтобы получить от работодателя свою зарплату, а семь раз – чтобы добиться восстановления на работе.

А вот административные правонарушения чаще всего касались защиты государственной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ (196 дел) и правил дорожного движения (138). За административные нарушения наказали 3640 владимирцев, 1786 из них отделались штрафами, 455 – арестованы, 18 - лишены прав.