Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 апреля 2021 года: ежедневно в регионе делается по 300-600 ПЦР-тестов

. Фото: ИВАНОВА Диана

Во Владимирской области установлено новое минимальное значение по суточной заболеваемостью коронавирусом. На 10 часов утра 26 апреля 2021 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого меньше 62 случаев в этом году не было.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 14 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Муромском, Петушинском, Ковровском и Александровском районах,

- по 5 сл. в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах,

- 4 сл. в Киржачском,

- по 2 сл. в Суздальском, Камешковском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Судогодском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 712 случаев заболевания (7268 сл. в г. Владимире, 3876 сл. в Гусь-Хрустальном, 3489 сл. о. Муром, 2268 сл. в Ковровском, 1993 сл. в Александровском, 1838 сл. в Петушинском, 1341 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1384 сл. в Кольчугинском, 1188 сл. в Суздальском, 1012 сл. в Собинском, 944 сл. в Киржачском, 883 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 686 сл. в Камешковском, 683 сл. в Селивановском, 488 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, вслед за уменьшением числа заболевших в регионе уменьшилось и число тестов, делаемых местными лабораториями ежедневно. Как сообщила главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Марина Романова, 7 лабораторий государственных медицинских организаций с учетом существующей потребности в день делают от 300 до 600 тестов на коронавирус методом ПЦР. При необходимости количество проводимых тестов может быть увеличено в 2-3 раза.

Также Марина Романова рассказала, что пандемия способствовала переоборудованию. ПЦР-лабораторий в регионе. На новое оборудование в области было выделено около 50 миллионов рублей. Это очень помогло в пиковые подъемы заболеваемости, когда ежедневное количество тестов доходило до 1500.