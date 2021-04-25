Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 апреля 2021 года: граждан старше 60 лет бесплатно отвезут на вакцинацию

Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 10 часов утра, во Владимирской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

15 во Владимире;

7 в Гусь-Хрустальном районе;

по 6 в Киржачском и Кольчугинском районах;

по 5 в Ковровском, Муромском и Петушинском районах;

4 в Александровском районе;

по 2 в Суздальском, Меленковском, Судогодском и Селивановском районах;

по одному в Собинском, Юрьев-Польском и Камешковском районах, а также в Радужном.

Таким образом, с начала эпидемии на территории региона подтвержден 31651 случай заражения коронавирусной инфекцией: 7254 во Владимире; 3871 в Гусь-Хрустальном районе; 3483 в Муромском районе и округе Муром; 2262 в Ковровском районе; 1987 в Александровском районе; 1832 в Петушинском районе; 1379 в Кольчугинском районе; 1340 в Юрьев-Польском районе; 1246 в Вязниковском районе; 1186 в Суздальском районе; 1012 в Собинском районе; 940 в Киржачском районе; 881 в Меленковском районе; 727 в Гороховецком районе; 684 в Камешковском районе; 682 в Селивановском районе; 487 в Судогодском районе; 398 в Радужном.

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Тем временем, администрация Владимирской области предлагает гражданам старше 60 лет воспользоваться машинами учреждений социального обслуживания, чтобы добраться до прививочного пункта на вакцинацию от коронавируса.

Пенсионеры, желающие воспользоваться социальным транспортом, могут позвонить в комплексные центры соцобслуживания населения по месту жительства, либо на единые социальные телефоны: 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В центрах соцобслуживания каждый день формируют списки желающих, направляют их в медучреждения и оговаривают время и дату поездки пенсионеров на прививку. Доставка граждан старшего возраста до медучреждения и обратно выполняется совершенно бесплатно с выполнением санитарных требований.

По состоянию на 21 апреля уже более четырех тысяч владимирских пенсионеров воспользовались транспортом учреждений соцзащиты для поездки на прививку. Всего же привились от коронавируса более 15,5 тысяч пожилых жителей региона.