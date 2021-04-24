Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 апреля 2021 года: в регионе прививки от коронавируса сделали 75 000 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Традиционно рекордное число заболевших во Владимире - 14 случаев, 6 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Киржачском, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Петушинском, 3 - в Суздальском, 2 - в Меленковском, 2 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 2 - в Юрьев-Польском, 1 - в Камешковском, 1 - в Селивановском районе.

Также за сутки два человека скончалось, а выздоровело 86 жителей. Всего за время пандемии скончалось от коронавируса 1077 владимирцев, выздоровело 29 023 человека.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 586 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 7239 случаев во Владимире, 3864 - в Гусь-Хрустальном, 3478 – в окурге Муром, 2257 - в Ковровском, 1983 - в Александровском, 1827 - в Петушинском, 1373 - в Кольчугинском, 1339 - в Юрьев-Польском, 1246 - в Вязниковском, 1184 - в Суздальском, 1011 - в Собинском, 934 - в Киржачском, 879 - в Меленковском, 727 - в Гороховецком, 683 - в Камешковском, 680 - в Селивановском, 485 - в Судогодском, 397 - в городе Радужном. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, все больные находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование.

Во Владимирской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По данным на 22 апреля, от Covid-19 уже привилось более 75 тысяч жителей региона, из них почти 53 тысячи получили второй компонент вакцины. Из общего числа прошедших иммунизацию более 32 тысяч – граждане возрастной категории 65 плюс.

Вакцинация особенно важна не только для людей старшего возраста, но и для тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания, страдает сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом и ожирением. Именно эти люди наиболее подвержены риску тяжелого течения коронавируса. Сейчас в ковидном госпитале областного центра проходят лечение свыше 100 пациентов. Ежедневно сюда поступает до 15 человек в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Медики делают все возможное для спасения жизни пациентов и напоминают владимирцам, еще не столкнувшимся с болезнью, что есть надёжный способ защиты – вакцинация от коронавируса. Анатолий Макаров, пациент городской больницы №6 города Владимира, до последнего надеялся, что вирус обойдет его стороной и пожалел, что не сделал прививку вовремя. «Чтобы не доводить дело до больницы, лучше пройти вакцинацию», – поделился пациент инфекционного госпиталя.